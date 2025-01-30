Doğal Gaz İhracatında Dünyanın En Büyük 12 Şirketi
Doğal Gaz İhracatında Dünyanın En Büyük 12 Şirketi
Enerji dünyasında devlerin mücadelesine hoş geldiniz! Doğal gaz, yalnızca evlerimizi ısıtmakla kalmıyor aynı zamanda ekonomilerin bel kemiğini oluşturuyor. Bu listede enerji sektörünün zirveye oynayan 12 şirketi tanıyacaksınız. Hazırsanız, detaylara dalıyoruz! 🚀
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1. Gazprom (Rusya)
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2. ExxonMobil (ABD)
3. QatarEnergy (Katar)
4. Chevron (ABD)
5. ConocoPhillips (ABD)
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6. China National Petroleum Corporation (Çin)
7. Sinopec (Çin)
8. Woodside Energy (Avustralya)
9. TotalEnergies (Fransa)
10. Royal Dutch Shell (Hollanda-İngiltere)
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11. Rosneft (Rusya)
12. Eni (İtalya)
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