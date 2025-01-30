Doğal Gaz İhracatında Dünyanın En Büyük 12 Şirketi

CNPC, Çin’in en büyük enerji üreticisi ve tedarikçilerinden biri olarak doğal gaz sektöründe küresel bir liderdir. Şirket, sahip olduğu devasa rezervler ve LNG projeleriyle tanınır. CNPC, Orta Asya ve Rusya’dan ithal ettiği doğal gazı boru hatlarıyla hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına ulaştırmaktadır.