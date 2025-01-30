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Doğal Gaz İhracatında Dünyanın En Büyük 12 Şirketi

etiket Doğal Gaz İhracatında Dünyanın En Büyük 12 Şirketi

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
30.01.2025 - 14:01

Enerji dünyasında devlerin mücadelesine hoş geldiniz! Doğal gaz, yalnızca evlerimizi ısıtmakla kalmıyor aynı zamanda ekonomilerin bel kemiğini oluşturuyor. Bu listede enerji sektörünün zirveye oynayan 12 şirketi tanıyacaksınız. Hazırsanız, detaylara dalıyoruz! 🚀

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1. Gazprom (Rusya)

1. Gazprom (Rusya)

Gazprom, yalnızca Rusya'nın değil dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi ve ihracatçısıdır. Sahip olduğu devasa rezervler ve gelişmiş altyapısı sayesinde özellikle Avrupa pazarına doğrudan enerji sağlıyor. Şirket boru hatlarıyla doğal gaz taşımacılığında oldukça deneyimli olup LNG projelerine yaptığı yatırımlarla da sektördeki liderliğini sürdürüyor.

2. ExxonMobil (ABD)

2. ExxonMobil (ABD)

ABD merkezli enerji devi ExxonMobil yalnızca petrol değil doğal gaz üretiminde de dünyanın en büyüklerinden biridir. Şirketin özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerine yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor. Asya ve Avrupa pazarlarına LNG ihracatı yaparak küresel enerji arzında önemli bir pay sahibi.

3. QatarEnergy (Katar)

3. QatarEnergy (Katar)

Katar merkezli QatarEnergy, dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biridir. Sahip olduğu geniş doğal gaz rezervleri ve gelişmiş sıvılaştırma tesisleri sayesinde Asya ve Avrupa pazarlarında oldukça güçlü bir konuma sahiptir. Şirket sıvılaştırma ve taşımacılık süreçlerinde çevreye duyarlı teknolojiler kullanarak sürdürülebilir enerji arzını desteklemektedir.

4. Chevron (ABD)

4. Chevron (ABD)

Chevron özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki LNG projeleriyle tanınır. Şirket, doğal gaz üretiminde yenilikçi teknolojiler kullanarak verimliliği artırırken çevre dostu projelere de öncelik vermektedir.

5. ConocoPhillips (ABD)

5. ConocoPhillips (ABD)

ConocoPhillips, ABD’nin önde gelen doğal gaz üreticilerinden biridir. LNG projelerine yoğunlaşan şirket Asya ve Avrupa pazarlarına ihracat yapmaktadır. Şirketin yenilikçi teknolojilerle donatılmış LNG tesisleri enerji arzının sürdürülebilirliğini artırmaktadır.

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6. China National Petroleum Corporation (Çin)

6. China National Petroleum Corporation (Çin)

CNPC, Çin’in en büyük enerji üreticisi ve tedarikçilerinden biri olarak doğal gaz sektöründe küresel bir liderdir. Şirket, sahip olduğu devasa rezervler ve LNG projeleriyle tanınır. CNPC, Orta Asya ve Rusya’dan ithal ettiği doğal gazı boru hatlarıyla hem iç pazara hem de ihracat pazarlarına ulaştırmaktadır.

7. Sinopec (Çin)

7. Sinopec (Çin)

Sinopec, yalnızca Çin’in değil dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biridir. Şirket petrol ve doğal gaz sektöründeki faaliyetleriyle dikkat çekerken LNG ticareti ve doğal gaz altyapı yatırımlarıyla da öne çıkıyor. Sinopec, özellikle Asya pazarlarına yaptığı ihracat ve geniş tedarik ağıyla sektörde güçlü bir konuma sahiptir.

8. Woodside Energy (Avustralya)

8. Woodside Energy (Avustralya)

Avustralya merkezli Woodside, LNG üretimi ve ihracatında bölgesel bir liderdir. Şirketin Asya’ya yaptığı LNG ihracatları enerji güvenliğini artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Woodside, aynı zamanda çevre dostu teknolojilere yatırım yaparak karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler yürütmektedir.

9. TotalEnergies (Fransa)

9. TotalEnergies (Fransa)

Fransız enerji devi TotalEnergies LNG üretimi ve ihracatında dünya çapında önemli bir oyuncudur. Şirket Afrika’dan Asya’ya uzanan geniş bir tedarik zinciri ağına sahiptir. Doğal gazın enerji dönüşümünde kilit bir rol oynadığını savunan TotalEnergies karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik projelere de yatırım yapmaktadır.

10. Royal Dutch Shell (Hollanda-İngiltere)

10. Royal Dutch Shell (Hollanda-İngiltere)

Royal Dutch Shell enerji sektöründe hem doğal gaz hem de LNG ticaretiyle dünya çapında bilinen bir liderdir. Shell özellikle Asya, Avrupa ve Amerika pazarlarında doğal gaz ihracatında aktif bir rol oynar. Bunun yanı sıra yenilenebilir enerji projelerine yaptığı yatırımlarla düşük karbonlu bir geleceği hedefleyen stratejiler izler.

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11. Rosneft (Rusya)

11. Rosneft (Rusya)

Rosneft, Rusya’nın en büyük enerji şirketlerinden biri olarak petrol ve doğal gaz sektöründe lider bir konuma sahiptir. Şirket özellikle Sibirya’daki devasa doğal gaz rezervlerini kullanarak ihracat kapasitesini sürekli artırmaktadır.

12. Eni (İtalya)

12. Eni (İtalya)

İtalyan enerji devi Eni doğal gaz ve LNG projelerinde Afrika ve Avrupa’da aktif bir oyuncudur. Eni, düşük karbon salınımlı projelere yaptığı yatırımlarla enerji piyasasındaki sürdürülebilirlik hedeflerini de desteklemektedir.

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