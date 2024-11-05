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Dizler, Dişler, Omurga... İnsan Vücudundaki Tasarım Kusurları Neler?

Dizler, Dişler, Omurga... İnsan Vücudundaki Tasarım Kusurları Neler?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
05.11.2024 - 17:55

İnsanoğlunun fizyolojik olarak kusurlu olup olmadığı büyük bir tartışma konusu. Bir görüş insanoğlunun ve diğer canlıların kusursuz tasarlandığını öne sürse de bir diğer grup da insanın sisteminde çok fazla 'bug' bulunduğunu iddia ediyor.

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Omurgalar

Omurgalar

Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki İnsan Kökenleri Merkezi'nin müdürü Bruce Latimer'e göre yürüyebilmemiz bile bir mucize. Çünkü Latimer'e göre iki ayağımızı kullanmaya başladığımızda omurgamızdaki kemer şeklindeki yapı bir sütuna dönüşmek zorunda kaldı. Çalışmalara göre alt sırt ağrılarımızın %80'inin nedeni bu.

Dizler

Dizler
storage.evrimagaci.org

Dizlerimizin de ileri ve geri dönebilmesi Latimer'e göre büyük bir sorun.

Pelvis

Pelvis

Dar olan leğen kemiğinin 200 bin yıldır aynı kalması insanoğlunun doğum yapmasını acılı ve zorlu hale getiriyor. Beynimizin büyümesini engelliyor.

Azı dişleri

Azı dişleri

İnsanoğlunda üst ve alt çenenin her iki tarafında, ağzın arkasına yakın üç azı dişi bulunur. Beynimiz genişlediğinde, çenemiz genişledi ve kısaldı ve en arkadaki azı dişlerine yer kalmadı.

RLN

RLN

Tekrarlayan laringeal sinir (RLN), konuşma ve yutma yeteneğimizde hayati bir rol oynar. Beynimizden ses tellerinin altındaki ses kutusu veya gırtlağın kaslarına talimatlar iletir. Teorik olarak, yolculuk kısa olmalıdır. Ancak fetal gelişim sırasında RLN, boyundaki küçük bir doku parçasına dolanır ve kalbin yakınındaki kan damarları haline gelir.

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Nefes borusu ve yemek borusu

Nefes borusu ve yemek borusu

Nefes borusu ve yemek borusu, burun ve ağızdan gırtlağa uzanan aynı boşluğa, yani yutağa açılır. Epiglottis adı verilen yaprak şeklindeki bir kapak refleks olarak yiyecek ve içeceklerin gırtlağa gitmesine engel olsa da bazen bu işe yaramayabilir. Yavaş kalan bu refleks boğulmanıza neden olur.

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