Dizler, Dişler, Omurga... İnsan Vücudundaki Tasarım Kusurları Neler?
Dizler, Dişler, Omurga... İnsan Vücudundaki Tasarım Kusurları Neler?
İnsanoğlunun fizyolojik olarak kusurlu olup olmadığı büyük bir tartışma konusu. Bir görüş insanoğlunun ve diğer canlıların kusursuz tasarlandığını öne sürse de bir diğer grup da insanın sisteminde çok fazla 'bug' bulunduğunu iddia ediyor.
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Omurgalar
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Dizler
Pelvis
Azı dişleri
RLN
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Nefes borusu ve yemek borusu
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