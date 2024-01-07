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Dişine Babasının Adını Yazdıran Hastadan Açık Sözlü Babaanneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dişine Babasının Adını Yazdıran Hastadan Açık Sözlü Babaanneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Croft
Croft - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 15:56

Bol yağmurlu ve iç karartıcı bu cumartesi gününün ilacı Twitter (X) kullanıcılarından geliyor! Gelin son 24 saatin yüzümüzü güldüren tweetlerine hep birlikte bakalım.

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1. Babaanneler ve onların açık sözlülüğü. 😅

1. Babaanneler ve onların açık sözlülüğü. 😅
twitter.com

2. Şurada seninle first date'te olmak vardı...

2. Şurada seninle first date'te olmak vardı...

3. Bununla karşılaşan hekimin ilk tepkisini merak etmekten uyuyamayacağım.

3. Bununla karşılaşan hekimin ilk tepkisini merak etmekten uyuyamayacağım.
twitter.com

4. Düzen hastalarının kabuslarına girecek o kilim:

4. Düzen hastalarının kabuslarına girecek o kilim:
twitter.com

5. Şu sahneye hakimiyet, şu duruş, şu ses!

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6. Marvel gelsin geçiş görsün.

7. Şebnem Ferah'ın "iyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu" dediği dostlar mı bunlar?

7. Şebnem Ferah'ın "iyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu" dediği dostlar mı bunlar?

8. "Eyelinersal olarak nasılsınız?" sorusuna gelen o hislere tercüman makyaj...

8. "Eyelinersal olarak nasılsınız?" sorusuna gelen o hislere tercüman makyaj...
twitter.com

9. Mimar Selim Bey'in "sade" kelimesini duyamadığını biliyor muydunuz?

10. Bugün su yosunlarına üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi.

10. Bugün su yosunlarına üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi.
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11. Efsaneyi yeniden hatırlayalım:

12. Milyonlarca öğrenci, akıllarda tek soru:

12. Milyonlarca öğrenci, akıllarda tek soru:
twitter.com

13. Şu ortamın verdiği keyfi ne gaming chair'lar, ne RTX'li sistemler veremedi.

13. Şu ortamın verdiği keyfi ne gaming chair'lar, ne RTX'li sistemler veremedi.
twitter.com

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