Dişine Babasının Adını Yazdıran Hastadan Açık Sözlü Babaanneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Dişine Babasının Adını Yazdıran Hastadan Açık Sözlü Babaanneye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bol yağmurlu ve iç karartıcı bu cumartesi gününün ilacı Twitter (X) kullanıcılarından geliyor! Gelin son 24 saatin yüzümüzü güldüren tweetlerine hep birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Babaanneler ve onların açık sözlülüğü. 😅
2. Şurada seninle first date'te olmak vardı...
3. Bununla karşılaşan hekimin ilk tepkisini merak etmekten uyuyamayacağım.
4. Düzen hastalarının kabuslarına girecek o kilim:
5. Şu sahneye hakimiyet, şu duruş, şu ses!
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Marvel gelsin geçiş görsün.
7. Şebnem Ferah'ın "iyi dostlar biriktirdim, hepsi ailem oldu" dediği dostlar mı bunlar?
8. "Eyelinersal olarak nasılsınız?" sorusuna gelen o hislere tercüman makyaj...
9. Mimar Selim Bey'in "sade" kelimesini duyamadığını biliyor muydunuz?
10. Bugün su yosunlarına üzüleceğim hiç aklıma gelmezdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Efsaneyi yeniden hatırlayalım:
12. Milyonlarca öğrenci, akıllarda tek soru:
13. Şu ortamın verdiği keyfi ne gaming chair'lar, ne RTX'li sistemler veremedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda