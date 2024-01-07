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Çok da İyi Gitmeyen Ekonomiyi Tweetleriyle Şenlendiren Kullanıcıların Haftalık Ekonomi Goygoyları

Çok da İyi Gitmeyen Ekonomiyi Tweetleriyle Şenlendiren Kullanıcıların Haftalık Ekonomi Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
07.01.2024 - 13:01

2024 yılına başladık. Ancak herkes ay sonunu hesabında kalan parayla geçirirken, kredi kartlarını ve faturaları öderken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a döndüğü bu ortamda, maaş zamlarının da derdimize pek çare olmadığı biliniyor. Gerçi maaşlara zam konusunda kimse de şifacı olmaya yanaşmıyor. Kendi şifamızı kendimiz bulalım derken, timeline'da kimler bizimle derman aramış, ekonomiye bir nebze gülmüş, goygoyları sizler için derledik.

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Gıda fiyatlarıyla uzaya giderek başlayalım.

Enflasyon da açıklandı.

Enflasyon da açıklandı.
twitter.com

Maaş zamları da belli oldu.

Maaş zamları da belli oldu.
twitter.com

Ancak daha önceden gelen zamlar zaten biliniyordu.

Ancak daha önceden gelen zamlar zaten biliniyordu.
twitter.com

Mehmet Şimşek'in yanlış anlaşılan açıklamaları da oldu.

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Siz yine de kapıyı kapatırken, dikkat edin.

Siz yine de kapıyı kapatırken, dikkat edin.
twitter.com

Para saçmıyor ama...

Para saçmıyor ama...
twitter.com

Yerden ısıtmalı?

Yerden ısıtmalı?
twitter.com

Sen yine de git, hobi olarak sopa yersin.

Sen yine de git, hobi olarak sopa yersin.
twitter.com

Enflasyonla dev mücadele ama artık çabuk yırtılıyor.

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Daha teknik espriler de var.

Daha teknik espriler de var.
twitter.com

Yılmıyoruz.

Şimdi mühendislik, mimarlığı İngilizce okuyanlar düşünsün.

Şimdi mühendislik, mimarlığı İngilizce okuyanlar düşünsün.
twitter.com

Haftaya görüşmek üzere.

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