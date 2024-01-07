Çok da İyi Gitmeyen Ekonomiyi Tweetleriyle Şenlendiren Kullanıcıların Haftalık Ekonomi Goygoyları

2024 yılına başladık. Ancak herkes ay sonunu hesabında kalan parayla geçirirken, kredi kartlarını ve faturaları öderken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a döndüğü bu ortamda, maaş zamlarının da derdimize pek çare olmadığı biliniyor. Gerçi maaşlara zam konusunda kimse de şifacı olmaya yanaşmıyor. Kendi şifamızı kendimiz bulalım derken, timeline'da kimler bizimle derman aramış, ekonomiye bir nebze gülmüş, goygoyları sizler için derledik.