Çok da İyi Gitmeyen Ekonomiyi Tweetleriyle Şenlendiren Kullanıcıların Haftalık Ekonomi Goygoyları
Çok da İyi Gitmeyen Ekonomiyi Tweetleriyle Şenlendiren Kullanıcıların Haftalık Ekonomi Goygoyları
2024 yılına başladık. Ancak herkes ay sonunu hesabında kalan parayla geçirirken, kredi kartlarını ve faturaları öderken, Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a döndüğü bu ortamda, maaş zamlarının da derdimize pek çare olmadığı biliniyor. Gerçi maaşlara zam konusunda kimse de şifacı olmaya yanaşmıyor. Kendi şifamızı kendimiz bulalım derken, timeline'da kimler bizimle derman aramış, ekonomiye bir nebze gülmüş, goygoyları sizler için derledik.
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Gıda fiyatlarıyla uzaya giderek başlayalım.
Enflasyon da açıklandı.
Maaş zamları da belli oldu.
Ancak daha önceden gelen zamlar zaten biliniyordu.
Mehmet Şimşek'in yanlış anlaşılan açıklamaları da oldu.
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Siz yine de kapıyı kapatırken, dikkat edin.
Para saçmıyor ama...
Yerden ısıtmalı?
Sen yine de git, hobi olarak sopa yersin.
Enflasyonla dev mücadele ama artık çabuk yırtılıyor.
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Daha teknik espriler de var.
Yılmıyoruz.
Şimdi mühendislik, mimarlığı İngilizce okuyanlar düşünsün.
Haftaya görüşmek üzere.
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