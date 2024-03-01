Dış Görünüşün Mahkeme Kararlarını Etkilediği Bilimsel Olarak Açıklandı!

Halo etkisi, bir kişinin belirli bir özelliği veya davranışının, diğer insanların o kişi hakkındaki genel izlenimini olumlu veya olumsuz yönde etkileme eğilimine verilen isimdir. Yani bir kişinin bazı olumlu özellikleri varsa, bu özelliklerin diğer insanlar üzerinde yarattığı olumlu izlenimler, kişinin genel olarak daha olumlu olarak algılanmasına neden olabilir. Örneğin, birinin güler yüzlü olması, insanların genel olarak o kişiyi daha dostça veya çekici bulmasına neden olabilir.