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Dilara Aksüyek'in Göndermeli Paylaşımı, Bergüzar Korel'in Sporu: 16 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Dilara Aksüyek'in Göndermeli Paylaşımı, Bergüzar Korel'in Sporu: 16 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 00:19

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Mine Tugay

Mine Tugay

Dilara Aksüyek

Dilara Aksüyek

Çağla Şikel

Çağla Şikel

Bergüzar Korel

Bergüzar Korel

Ezgi Mola

Ezgi Mola
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Burcu Biricik

Burcu Biricik

Melis İşiten

Melis İşiten

İlayda Alişan

İlayda Alişan

Dilan Çıtak

Dilan Çıtak

Birce Akalay

Birce Akalay
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Ebru Şallı

Ebru Şallı

İsmail Ege Şaşmaz

İsmail Ege Şaşmaz

Pelin Akil

Pelin Akil

Özge Özpirinçci

Özge Özpirinçci
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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