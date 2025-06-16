Dilara Aksüyek'in Göndermeli Paylaşımı, Bergüzar Korel'in Sporu: 16 Haziran'da Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Mine Tugay
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Dilara Aksüyek
Çağla Şikel
Bergüzar Korel
Ezgi Mola
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Burcu Biricik
Melis İşiten
İlayda Alişan
Dilan Çıtak
Birce Akalay
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Ebru Şallı
İsmail Ege Şaşmaz
Pelin Akil
Özge Özpirinçci
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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