Dikkat! Gökyüzünde Muhteşem Bir Gezegen Geçidine Tanıklık Edeceğiz!

Başarıya ulaşıp sıçrama yapan bireyler, aynı zamanda değişimin ustaları olacaklardır.

- R. Kanter

3 Haziran 2024'te son derece nadir ve güçlü bir gezegen hizalanması kapımızda.

3 Haziran'da Jüpiter, Merkür, Mars, Satürn, Uranüs ve Neptün muhteşem dizilimi ile gökyüzünü taçlandıracak. Bolluğun, şansın ve zenginliğin gezegeni Jüpiter, bitiş ve yeniden başlangıçların dönüşümün gezegeni Plüton ile uyumlu bir açı oluşturacak. Bu güçlü enerji, 3 Haziran’da zirveye ulaşmış olsa da haftanın ilerleyen günlerinde etkisini arttıracak ve ay ortasına kadar da devam edecek.

Gökyüzündeki gezegen geçidi her birimizi eksikliğini hissettiğimiz yarım kaldığımız duygu maddi manevi her şeyi tamamlayabilme fırsatı getiriyor. Bu geçiş altında uzun vadeli hedeflerinize doğru nasıl ilerleyebileceğinizi, yaralarınızı sarıp düştüğünüz yerden küllerinizi toplayarak daha güçlü daha bilinçli bir Anka Kuşu gibi yeniden doğabileceğinize inanarak hareket etmeniz ve çaba göstermeniz en yüce hayrınıza olur. Bu, geçiş altında işimizde büyüme ve istikrar, maddi kazanımlarda büyüme kişisel ve kariyer olarak güçlenmek, iş hayatlarımızda devrimsel nitelikte ilklere imza atacağımız enerjilere gebe. Ayrıca yeteneklerimizin fark edilerek büyük fırsatlar getirmesi olası yaşamlarımıza. Bu güçlü gezegen geçidinin enerjisini kucaklayın, bir tohum ekin ve günü yakalayın!