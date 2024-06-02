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Dikkat! Gökyüzünde Muhteşem Bir Gezegen Geçidine Tanıklık Edeceğiz!

etiket Dikkat! Gökyüzünde Muhteşem Bir Gezegen Geçidine Tanıklık Edeceğiz!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
02.06.2024 - 15:37

Başarıya ulaşıp sıçrama yapan bireyler, aynı zamanda değişimin ustaları olacaklardır.

- R. Kanter

3 Haziran 2024'te son derece nadir ve güçlü bir gezegen hizalanması kapımızda.

3 Haziran'da Jüpiter, Merkür, Mars, Satürn, Uranüs ve Neptün muhteşem dizilimi ile gökyüzünü taçlandıracak. Bolluğun, şansın ve zenginliğin gezegeni Jüpiter, bitiş ve yeniden başlangıçların dönüşümün gezegeni Plüton ile uyumlu bir açı oluşturacak. Bu güçlü enerji, 3 Haziran’da zirveye ulaşmış olsa da haftanın ilerleyen günlerinde etkisini arttıracak ve ay ortasına kadar da devam edecek.

Gökyüzündeki gezegen geçidi her birimizi eksikliğini hissettiğimiz yarım kaldığımız duygu maddi manevi her şeyi tamamlayabilme fırsatı getiriyor. Bu geçiş altında uzun vadeli hedeflerinize doğru nasıl ilerleyebileceğinizi, yaralarınızı sarıp düştüğünüz yerden küllerinizi toplayarak daha güçlü daha bilinçli bir Anka Kuşu gibi yeniden doğabileceğinize inanarak hareket etmeniz ve çaba göstermeniz en yüce hayrınıza olur. Bu, geçiş altında işimizde büyüme ve istikrar, maddi kazanımlarda büyüme kişisel ve kariyer olarak güçlenmek, iş hayatlarımızda devrimsel nitelikte ilklere imza atacağımız enerjilere gebe. Ayrıca yeteneklerimizin fark edilerek büyük fırsatlar getirmesi olası yaşamlarımıza. Bu güçlü gezegen geçidinin enerjisini kucaklayın, bir tohum ekin ve günü yakalayın!

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6 Haziran 2024'te Batı astrolojisine göre İkizler burcunda Yeni Ay gerçekleşecek.

6 Haziran 2024'te Batı astrolojisine göre İkizler burcunda Yeni Ay gerçekleşecek.

İkizler Yeni Ay’ı iletişimler ilgili tüm konuları ve ilişkileri gündeme getirecek. Aynı dili konuşamadığınız kişiler komşular fikri sınai haklar markalar kardeş ve arkadaşlar ile ilgili konular gündemimizde olacak. Yazılı ve sesli paylaşımlarımıza dikkat etmeli, ikizler burcunun temsil ettiği alanlarda yaşanan sorunları çözme gayreti içinde olmayı seçmeliyiz. Yeni Ay’a eşlik edecek Venüs, duygularımızı, ilişkilerimizi, ilişkiden beklentilerimizi hayatımızın merkezine taşıyacak.

Aynı zamanda Yeni Ay’ a eşlik edecek Satürn, kendimizi baskı altında hissedeceğimiz gecikmeler, zorluklara neden olabilir. Tek taraflı fedakarlıklar çıkar ve menfaate dayalı ilişkiler bu yeni ay ile birlikte sarsılabilir. Sevginin olduğu ilişkiler, günlük hayatının temposundan kaynaklı ihmalkarlıklara, bu Yeni Ay enerjisi ile iyileştirerek ilişkilerini sevginin şefkatin gücü ile rayına sokabilecekler. Uzlaşmaya istekli olan, sevgisi için mücadele eden, söylemeyi de dinlemeyi de bilen bu Yeni Ay’ın kazananı olacak.

Siz değerli okuyucularıma tavsiyem Yeni Ay enerjisi altında ani kararlar almamaya dikkat edin. Ayrıca bir diğer yönden gayri ahlaki ilişkiler, çıkar temalı iş birliklerinin de dünya ve ülke gündeminde deşifre oluşuna tanıklık edeceğiz. Kendinize kalbinize sezgilerinize güvenin, sorunları aşmak ortak kararlar almak ve pişman olacağınız olayların altına imza atmamak için iletişim becerilerinizi sonuna kadar kullanın.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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