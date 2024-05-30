Dikkat! Dikkat! Mitomani Hastası Avukat Sizi de Her An Bulabilir!..

1975 Kadıköy doğumluyum. Yönetim Danışmanı ve Yönetim Sistemleri Baş Denetçisiyim. Sektörde 28. yılım. 49 yıllık ömrüme iki lisans, iki yüksek lisans ve bir doktora sığdırdım. Okumayı sevmeyenlere okumayı sevdireceğim iddiası ile 2019 yılında çıktığım yazma yolculuğum bugün üçüncü kitabım olan Esrarengiz ile beşinci yılında… Annem, iki kardeşim, eşim ve iki çocuğumdan (kedilerim) oluşan çekirdek bir ailem var ve onlara verdikleri desteklerden ötürü her daim minnettarım.

-Üçüncü kitabın olan Esrarengiz çok sansasyonel bir hikâye. Üstelik senin bizzat deneyimlediğin bir durum. Her şey nasıl gelişti?

Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki hayatta iki husus var insanı dibe çeken. Birincisi bilmediğin bir konunun cahili olmak, diğeri ise insanlara kayıtsız şartsız güvenmek. Bu hikâyede hukukçu bir kadın var. Benim gibi bu konuda hiçbir bilgisi olmayan insanları yarattığı güven ortamı ile kandıran ve ayrıca amacına ulaşmak için her türlü kötülüğü yapan bir mitoman… Öyle ki bu kadına sadece ben değil tüm ailem ve pek çok arkadaşım inanarak hukukun çözebileceği konularını maddi manevi bir teslimiyet ile bu canavarın ellerine bırakmış. Tabii ki sonu hepimiz için büyük bir şok ve hayal kırıklığı.