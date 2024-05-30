Dikkat! Dikkat! Mitomani Hastası Avukat Sizi de Her An Bulabilir!..
Evet, bugün yaşanmış hem de hukuk adıyla yaşanmış ağır bir dolandırıcılık hikâyesinin röportajını okuyacaksınız. Dolandırıcı olan, mitomani hastası bir avukat. İnsanların davalarını üstlenerek, hiçbir davasını açmadan, üstüne üstlük o paraları da kendi amaçlarına kullanarak herkesi kandıran hasta ruhlu bir birey... Her ne kadar hikâyenin kahramanlarından biri olsam da, konuyu derinlemesine röportaj olarak, yakın zamanda konuya dair yaşananları raflara yeni çıkan kitabı ESRARENGİZ’de ve kitabın şarkısı MİTOMAN’da işleyen ve herkesin duymasını sağlayan yazar Banu Yüksel’e sorduk. O da tüm açıklığıyla anlattı. Haydi gelin, hep birlikte bu dolandırma hikâyesini okuyalım da, başkalarının canı da daha fazla yanmasın. Okunanlardan ders çıkarmak suretiyle ve böyle hastalıklı türlere hep şüpheyle yaklaşmak ve inanmamak adına...