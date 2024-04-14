Dijital Platformlar Ekonomisi: Gig Ekonomi ve Çalışma Biçimlerindeki Değişim
Dijital Platformlar Ekonomisi: Gig Ekonomi ve Çalışma Biçimlerindeki Değişim
Dijital platformlar, son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olan bir ekonomik yapıdır. Bu yapı, geleneksel iş modellerini değiştirerek çalışma biçimlerinde köklü bir değişime yol açmıştır. 'Gig ekonomisi' olarak adlandırılan bu yeni çalışma modeli, bireylerin çeşitli görevleri serbest çalışma veya kısa süreli işlerle gerçekleştirdiği bir yapıyı ifade eder.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Dijital Platformlar: Ekonomik Yapının Dönüşümü
Gig Ekonomisi: Yeni Çalışma Modeli
Gig Ekonomisinin Avantajları ve Dezavantajları
Dijital Platformların Ekonomik Etkileri
Dijital Platformlar ve Gelecek
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Esnek çalışma saatleri en sevdiğim bayılıyorum.. İş verenin gözünde esnek çakışma saatleri olarak görülür ee sonuçta biz büyük bir aileyiz 🤦🏻♂️🤦🏻♂️