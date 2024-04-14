Dijital Platformlar Ekonomisi: Gig Ekonomi ve Çalışma Biçimlerindeki Değişim

Dijital platformlar, son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olan bir ekonomik yapıdır. Bu yapı, geleneksel iş modellerini değiştirerek çalışma biçimlerinde köklü bir değişime yol açmıştır. 'Gig ekonomisi' olarak adlandırılan bu yeni çalışma modeli, bireylerin çeşitli görevleri serbest çalışma veya kısa süreli işlerle gerçekleştirdiği bir yapıyı ifade eder.