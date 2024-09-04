Dijital Pazarlama Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

Dijital pazarlama ile ilgili tüm detayları biliyorsun. Sadece kavramların ne anlama geldiğini değil, aynı zamanda ne işe yaradıklarını da söyleyebildin! Spesifik kitlelere nasıl ulaşılacağını, hedeflemeyi etkileyen verileri sayabilirsin. Ürünlerin ya da hizmetlerin kime sunulacağı ve nasıl sunulması gerektiğine dair bilgilere sahip olman harika! Bu işe atılırsan başarılı olabilirsin...