Dijital Pazarlama Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
Dijital Pazarlama Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?
İnternet ve dijital ürünler yoluyla ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımını yapma amaçlı geliştirilen dijital pazarlama ile karşınızdayız! Geleneksel pazarlama yöntemlerinin yanı sıra ulaşılmak istenen kitleye sosyal medya, e-posta ya da web siteleri yolu ile ulaşılmaktadır. Dijital pazarlamaya dair ne kadar bilgin olduğunu öğrenmek istiyorsan bu testi çözebilirsiniz!
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1. Dijital pazarlamanın en önemli kavramlarından olan SEO nedir diye sorsak cevap verebilir misiniz?
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2. Peki, içerik pazarlamasının ne olduğunu ve bir markaya nasıl bir katkı sağladığını biliyor musunuz?
3. Başka bir kavram ile karşınızdayız! Sizce PPC reklamcılığı ne olabilir?
4. E-posta pazarlamasının en önemli unsurlarını sayabilir misin?
5. Yine kafa karıştıran bir kavram CRO nedir desek?
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