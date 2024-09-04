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Dijital Pazarlama Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

etiket Dijital Pazarlama Konusunda Ne Kadar Bilgilisin?

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 17:01

İnternet ve dijital ürünler yoluyla ürünlerin ve hizmetlerin tanıtımını yapma amaçlı geliştirilen dijital pazarlama ile karşınızdayız! Geleneksel pazarlama yöntemlerinin yanı sıra ulaşılmak istenen kitleye sosyal medya, e-posta ya da web siteleri yolu ile ulaşılmaktadır. Dijital pazarlamaya dair ne kadar bilgin olduğunu öğrenmek istiyorsan bu testi çözebilirsiniz!

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1. Dijital pazarlamanın en önemli kavramlarından olan SEO nedir diye sorsak cevap verebilir misiniz?

1. Dijital pazarlamanın en önemli kavramlarından olan SEO nedir diye sorsak cevap verebilir misiniz?

2. Peki, içerik pazarlamasının ne olduğunu ve bir markaya nasıl bir katkı sağladığını biliyor musunuz?

2. Peki, içerik pazarlamasının ne olduğunu ve bir markaya nasıl bir katkı sağladığını biliyor musunuz?

3. Başka bir kavram ile karşınızdayız! Sizce PPC reklamcılığı ne olabilir?

3. Başka bir kavram ile karşınızdayız! Sizce PPC reklamcılığı ne olabilir?

4. E-posta pazarlamasının en önemli unsurlarını sayabilir misin?

4. E-posta pazarlamasının en önemli unsurlarını sayabilir misin?

5. Yine kafa karıştıran bir kavram CRO nedir desek?

5. Yine kafa karıştıran bir kavram CRO nedir desek?
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6. Bence bu sorunun cevabını verebilirsiniz... Influencer pazarlaması nedir?

6. Bence bu sorunun cevabını verebilirsiniz... Influencer pazarlaması nedir?

7. Kavramlardan devam edelim! Targeting nasıl yapılır, biliyor musunuz?

7. Kavramlardan devam edelim! Targeting nasıl yapılır, biliyor musunuz?

8. Son olarak mobil pazarlamanın rolü ne kadar önemlidir?

8. Son olarak mobil pazarlamanın rolü ne kadar önemlidir?

%100 bilgilisin!

%100 bilgilisin!

Dijital pazarlama ile ilgili tüm detayları biliyorsun. Sadece kavramların ne anlama geldiğini değil, aynı zamanda ne işe yaradıklarını da söyleyebildin! Spesifik kitlelere nasıl ulaşılacağını, hedeflemeyi etkileyen verileri sayabilirsin. Ürünlerin ya da hizmetlerin kime sunulacağı ve nasıl sunulması gerektiğine dair bilgilere sahip olman harika! Bu işe atılırsan başarılı olabilirsin...

%50 bilgilisin!

%50 bilgilisin!

Bir sürü teknik, kavram ve kollara ayrılan dijital reklamcılığa dair bilgilere sahipsin. Fakat bu bilgileri faaliyete geçirme noktasında zorlanabilirsin. Kavramların sadece anlamlarını bilmek önemli değil, aynı zamanda dijital pazarlamada ne gibi işlevlerinin olduğunun da bilinmesi gerekir. Biraz daha üzerine eğilebilirsen dijital reklamcılığa adım atabilirsin!

Dijital pazarlama senin alanın değil!

Dijital pazarlama senin alanın değil!

Burada yazanları okudukça aklının karıştığını biliyorum... SEO, CRO, targeting... Ki bunlar daha hiçbir şey! Dijital pazarlamada hedef belirlendikten sonra pazarlamanın faaliyetlerinin verimliliği rahat bir şekilde incelenebilir. Ürün ve hizmet adına kampanyalar kolayca ayarlanabilir ve hedef kitleye birçok kanaldan sunulabilir. Tüm bu kolaylıkları ile hayatını etkin kılabilir. Biraz dijital pazarlamaya bakabilirsin!

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