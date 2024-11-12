Dijital Dönüşüm KOBİ‘lere Ne Kazandırır? Küçük İşletmelerin Büyüme Stratejileri
Dijital Dönüşüm KOBİ‘lere Ne Kazandırır? Küçük İşletmelerin Büyüme Stratejileri
Küçük işletmeler buraya! Artık günümüzün kaçınılmaz bir noktası olan dijitalleşmeyi küçük işletmenizin daha fazla büyümesi için kullanabilirsiniz. Dijitalleşme ile farklı büyüme stratejilerine odaklanabileceğinizi biliyor muydunuz? Cevap hayırsa, buyrun içeriğe nasıl büyüyeceğinizi keşfetmeye!
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1. Otomasyon araçları kullanın.
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2. Dijital pazarlama stratejileri geliştirin.
3. Online dünyada varlığınızı güçlendirin.
4. CRM sistemlerinden yararlanın.
5. E-ticarete yatırım yapın.
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