Dijital Çağda Kredi Kartı Kullanımı Nasıl Olacak? Gelecekte Bizi Bekleyen Kart Teknolojileri

Bu durum fiziksel kart kullanımını azaltacak ve ödemeleri daha hızlı hale getirecek. Mobil cüzdanlar da aynı oranda bu durumdan payını alacak tabii ki. Apple Pay, Google Wallet gibi mobil cüzdanlar daha fazla kabul görecek. Kullanıcılar telefonları veya diğer cihazları üzerinden ödemelerini kolayca yapabilecekler.