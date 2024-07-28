Dijital Çağda Kredi Kartı Kullanımı Nasıl Olacak? Gelecekte Bizi Bekleyen Kart Teknolojileri
Dijital Çağda Kredi Kartı Kullanımı Nasıl Olacak? Gelecekte Bizi Bekleyen Kart Teknolojileri
Teknolojinin hızla geliştiği bu çağda kart teknolojileri de kendi payına düşeni alacak kuşkusuz. Peki bizi neler bekliyor? Gelin birlikte bakalım...
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Kredi kartları ve ödeme cüzdanları, NFC (Near Field Communication) teknolojisi ile daha yaygın bir şekilde kullanılacak.
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İnternet alışverişlerinde güvenliği artırmak için sanal kredi kartı numaraları daha sık kullanılacak.
Veri güvenliği geliştirmeleri ise tavan yapacak desek yanlış olmaz.
Biyometrik kartlar
Dinamik CVV kodları
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