Devrim Özkan ve Torreira Aşkı Sona Erdi: Terk Eden Kişi Belli Oldu
Devrim Özkan ve Torreira Aşkı Sona Erdi: Terk Eden Kişi Belli Oldu
Oyuncu Devrim Özkan ve Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın ilişkisinin bittiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Çiftin ayrılığı hakkında muhabir Haluk Yürekli ilginç yorumlar yaptı.
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İlişkileriyle sık sık gündeme gelen Devrim Özkan ve Lucas Torreira'nın ilişkisinin bittiği iddiaları hepimizi çok şaşırtmıştı.
Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla hepimizin hayranlıkla baktığı çift, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Ardından birlikte olan fotoğraflarını kaldırdılar.
Sosyal medyada sürekli birbirlerine ait mesajları yazan çiftin ayrılığı gündeme bomba gibi düşerek akıllarda birçok soru işareti oluşturdu.
İkili'nin ayrılık iddiaları sosyal medyada çok konuşulurken, muhabir Haluk Yürekli iddialar hakkında ilginç yorumlar yaptı.
Yürekli, ayrılan tarafın Torreira olduğunu iddia ederek "Devrim Özkan konusu geçen sene Torreira'yı etkilemişti. Araları bozulmuştu, geçen sezon Konya deplasmanına çıkmamıştı, depresyon moduna girmişti. Ama bu kez galiba kendisi düğmeye bastı. Terk eden taraf Torreira." dedi.
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İddialara göre, Torreira ayrılık sonrası "Tek aşkım Galatasaray" dedi.
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