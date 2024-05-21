Devlete Borcu Olanlar Dikkat! Trafik, Vergi, Harç Ödemelerine Zam Geldi
Devlete Borcu Olanlar Dikkat! Trafik, Vergi, Harç Ödemelerine Zam Geldi
Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltildi. Temerrüt faiz oranı da yüzde 24 oldu.
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Kamu alacakları için gecikme zammı ve tecil faiz oranları yükseltildi.
Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 36 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 48 olarak belirlendi.
Mal ve hizmet tedarikinde de alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faizi yıllık yüzde 24 olarak uygulanacak.
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