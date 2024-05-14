Devlet Bahçeli'nin Eurovision Yorumuna Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan İlginç Yanıt!
Devlet Bahçeli'nin Eurovision Yorumuna Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan İlginç Yanıt!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, konuşmasında Eurovision'a değinince dikkatleri üzerine çekti. Ünlü finansçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da yorum yapmadan geçemedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup konuşmasında, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan şarkıcıya da değinmişti.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Bahçeli'nin konuşmasına yorum yaptı.
Bahçeli'nin Eurovision konuşmasına, Demirtaş ekonomiyle yanıt verdi.
Demirtaş'ın ekonomik tespitlerine sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
İşte o yorumlardan bazıları.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın