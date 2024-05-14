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Devlet Bahçeli'nin Eurovision Yorumuna Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan İlginç Yanıt!

Devlet Bahçeli'nin Eurovision Yorumuna Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan İlginç Yanıt!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
14.05.2024 - 16:45

MHP Lideri Devlet Bahçeli, konuşmasında Eurovision'a değinince dikkatleri üzerine çekti. Ünlü finansçı Prof. Dr. Özgür Demirtaş da yorum yapmadan geçemedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup konuşmasında, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan şarkıcıya da değinmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te partisinin grup konuşmasında, Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan şarkıcıya da değinmişti.

Devlet Bahçeli'nin açıklaması burada.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Bahçeli'nin konuşmasına yorum yaptı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş da Bahçeli'nin konuşmasına yorum yaptı.

Bahçeli'nin Eurovision konuşmasına, Demirtaş ekonomiyle yanıt verdi.

Bahçeli'nin Eurovision konuşmasına, Demirtaş ekonomiyle yanıt verdi.
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Tasarruf Tedbirleri Yeterli Değil.

Cari Açık problemi devam ediyor.

Katma değerli üretim çok yetersiz.

Emeklilerin alım gücü aşırı düştü.

Orta Direk silinmek üzere.

Demirtaş'ın ekonomik tespitlerine sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.

Demirtaş'ın ekonomik tespitlerine sosyal medyada da yorumlar gecikmedi.
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
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