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Devil May Cry Serisinin Yönetmeni Hideaki Itsuno Yeni Oyun Stüdyosunu Tanıttı!

Devil May Cry Serisinin Yönetmeni Hideaki Itsuno Yeni Oyun Stüdyosunu Tanıttı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
13.11.2024 - 11:26

Devil May Cry serisinden tanıdığımız Hideaki Itsuno yeni bir oyun stüdyosuna katıldığını duyurdu.

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Itsuno'nun birçok seride emeği var.

Itsuno'nun birçok seride emeği var.

Devil May Cry 2 ile birlitke ilk defa karşımıza çıkan Itsuno, serinin en iyi oyunlarından olan 3. oyunun yönetmen koltuğuna oturmuştu. Ardından serinin diğer oyunlarında da yönetmenlik koltuğunda yer aldı.

Dragon's Dogma'da da imzası var.

Dragon's Dogma'da da imzası var.

Devil May Cry serisi ile büyük başarılar elde eden Itsuno, aynı başarıyı Dragon's Dogma serisinde de sürdürdü. İlk oyunu ile beğeni toplayan yapımcı, Bu yıl piyasaya sürülen Dragon's Dogma 2 ile de olumlu yorumlar almayı başardı.

Dragon's Dogma 2'nin ardından Capcom'dan ayrılmıştı.

Dragon's Dogma 2'nin ardından Capcom'dan ayrılmıştı.

Hideaki Itsuno, Dragon's Dogma 2'nin piyasaya sürülmesinin ardından kısa bir süre sonra şirketten ayrıldığını duyurmuştu. Bu haber her ne kadar oyuncuları üzmüş olsa da Itsuno, yeni projeler için sinyaller vermeye başlamıştı.

Itsuno, yeni oyun stüdyosunu tüm dünyaya duyurdu.

Itsuno, yeni oyun stüdyosunu tüm dünyaya duyurdu.

Capcom'dan ayrılmasından sonra ne yapacağı merakla beklenen Itsuno, sonunda yeni stüydosu LightSpeed Japan'ı duyurdu. Bu stüdyo, Tencent bünyesinde bulunuyor. PUGB Mobile oyunu ile kendini kanıtlamış LightSpeed'in Japonya kolu olacak bu stüdyo, büyük bütçeli aksiyon oyunları geliştirecek.

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