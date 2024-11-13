Devil May Cry Serisinin Yönetmeni Hideaki Itsuno Yeni Oyun Stüdyosunu Tanıttı!
Devil May Cry Serisinin Yönetmeni Hideaki Itsuno Yeni Oyun Stüdyosunu Tanıttı!
Devil May Cry serisinden tanıdığımız Hideaki Itsuno yeni bir oyun stüdyosuna katıldığını duyurdu.
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Itsuno'nun birçok seride emeği var.
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Dragon's Dogma'da da imzası var.
Dragon's Dogma 2'nin ardından Capcom'dan ayrılmıştı.
Itsuno, yeni oyun stüdyosunu tüm dünyaya duyurdu.
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