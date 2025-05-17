Ders Çalışma Bahanelerinden Hangisi Senin Favorin?

Takvime bakınca “Daha çok var yaa.” dediğin günleri biliyoruz. Sonra o takvim bi’ anda hızlanıyor gibi oluyor, değil mi? Tarih bir bakmışsın yarın olmuş.

Sen işleri son dakikaya bırakmayı sevmiyorsun aslında ama motivasyon da öyle el sallayarak gelmiyor. 'Yarın başlarım.' demek daha kolay geliyor. İyi haber şu: Kimse senden saatlerce masa başında oturmanı beklemiyor. Günde 10 dakika başlasan, zamanla o süre zaten artar. Hem kendine bir iyilik yapmış olursun, hem de son gece göz altı torbalarıyla arkadaş olmak zorunda kalmazsın. :)