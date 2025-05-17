Ders Çalışma Bahanelerinden Hangisi Senin Favorin?
Bazen öyle bir sıkılırız ki ders çalışmak bize bir yük gibi gelir. O esnada aklımıza ilk gelen ders çalışma bahanesine sığınırız ve içimiz biraz da olsa rahatlar.
Peki senin ders çalışma bahanen ne? Sonuçları merakla bekliyoruz!
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1. Söyle bakalım, günde kaç saat ders çalışıyorsun?
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2. Diyelim ki ders çalışmaya niyetlendin ama eve çoook kalabalık bir misafir geldi. İlk hamleni öğrenebilir miyiz?
3. Ders çalışırken molaların ne kadar sürüyor genelde?
4. Hiç bu molalarından sonra ders çalışmayı bıraktığın oldu mu?
5. Molalarında neler yapıyorsun genelde?
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6. Bize saatlerce ders çalışabileceğin bir çalışma masası seçer misin?
7. Ders çalışma motivasyonunu öğrenebilir miyiz?
8. Son sorudayız! Anlamadığın konuyu çalışmayı bırakıyor musun?
“Zaten bu konuyu anlamıyorum.” deyip ders çalışmayı bırakanlardansın!
“Sınavlara daha çok var, sonra çalışırım.” diyenlerdensin!
“Çok yoruldum, gece çalışırım.” deyip gece uyuyanlardansın!
“Odam çok dağınık, böyle çalışamam.” deyip dağınıklığı bahane edenlerdensin!
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