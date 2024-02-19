Ders Çalışırken Odak Kaybının Önüne Geçmek İçin Yapabileceğin 10 Şey

Ders dinlerken veya konu çalışırken not almak, sadece dikkatini toplamanıza değil, aynı zamanda konuları daha iyi anlamana da yardımcı olabilir. Not alırken anahtar kelimeleri ve önemli noktaları vurgulayın, böylece daha sonra tekrar etmek veya konuları gözden geçirmek daha kolay olacaktır.