Derbilerin Kartalı

Maçın analizine gelirsek:
Solskjaer, Galatasaray maçında işe yarayan taktikle sahaya çıktı. 4-6-0 taktiği (bazı yorumcular bu dizilişe 4-2-3-1 de diyor) bu maçta da işe yaradı. Emirhan’ın sakatlığı ve Udoukhai’nin sakatlıktan yeni çıkmış olması nedeniyle Masuaku’yu Paulista’nın yanına stoper olarak yerleştirdi. Sol bekte ise Emirhan Topçu’ya görev verdi. Bu son derece cesur ve aynı zamanda riskli bir karardı. Ancak galibiyeti getiren de bu tercih oldu.
Solskjaer’in, stoper eksikliğine rağmen Tayyip Talha’ya görev vermemesi isabetli bir karardı. Üst üste ciddi hatalar yapan bu oyuncunun, psikolojik olarak böyle bir derbinin yükünü taşıması mümkün değildi.
Chamberlain’i 90 dakika sahada tutmasını ise yadırgadım. İkinci yarıda takım çok geriye yaslanmışken, Immobile hamlesini daha erken yapmasını beklerdim. Zira, üzerinde santrfor baskısı olmayan Fenerbahçe savunması, sürekli olarak Beşiktaş yarı sahasında oynamaya başladı. Ancak kazanan her zaman haklıdır, deyip geçelim.
Hakem konusuna gelirsek: Yasin Kol’un henüz bir derbi yönetecek deneyim ve bilgi birikimine sahip olduğunu düşünmüyorum. Maçı sürekli uzaktan yönettiği için birçok kararı doğru göremedi ve çoğunu, seyirci ve oyuncuların baskısı altında kaldığı için hatalı şekilde verdi.
Maçın yıldızı ise hiç tartışmasız Mert Günok’tu! Yaptığı kurtarışlarla Beşiktaş’ı mağlubiyetten kurtardığını açıkça söyleyebiliriz.
Beşiktaş’ın üçüncülük şansı hâlâ sürüyor. Eğer Adana Demirspor, Alanyaspor, Rizespor ve Bodrumspor maçlarını kayıpsız geçerse, Samsunspor’un alacağı sonuçlara bakmadan ligi üçüncü sırada tamamlayabilir.
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