Derbilerin Kartalı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile oynadığı 6 maçın sadece birini kaybetti. O maç da Galatasaray’la deplasmanda oynanan karşılaşmaydı ve hakem Arda Kardeşler’in maçın sonucuna doğrudan etki eden kararları vardı.

Kaybedilen maçları tekrar hatırlayalım:

Kendi sahasında Kasımpaşa’dan 3 gol yedi

Kendi sahasında Göztepe’den 4 gol yedi

Hatayspor’la berabere kaldı

Adana Demirspor’a 2-1 yenildi

Dokuz kişi kalan Konyaspor’a yenildi

İstanbulspor’dan 3 gol yedi

Kaybedilen bu maçlardaki rakiplere bir bakın, bir de galibiyet alınan maçlardaki rakiplere...

Beşiktaşlı futbolcuların büyük bölümünün, menajerlerin takip edeceğini bildikleri maçlarda kendilerini göstermek ve reytinglerini artırmak amacıyla ekstra çaba gösterdiğine inanıyorum. Diğer maçları ise fazla ciddiye almadan oynuyorlar.

Bu zihniyetteki oyuncularla sezon sonunda yolların ayrılması son derece önemlidir. Üç başkan ve altı teknik direktörün görevine son verilmesine sebep olan bu oyuncular gönderilmezse, gelecek sezon hem mevcut başkanın hem de mevcut teknik direktörün başını yemeleri de kaçınılmaz olur.