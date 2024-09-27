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Depolama, Taşıma, Teslimat… E-Ticaret Lojistiğini Yönetmek İçin İpuçları

etiket Depolama, Taşıma, Teslimat… E-Ticaret Lojistiğini Yönetmek İçin İpuçları

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 14:01

Eğer e-ticaret ile uğraşmak istiyorsanız bilmeniz gereken süreçler, öğrenmeniz gereken taktikler var. Bu içeriğimizde size onlardan olabildiğince bahsedeceğiz!

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1. Her türlü depolama işlemi için otomasyon kullanın.

E-ticarette en önemli süreçlerden birisi depolama ile ilgilidir. Ürün satışları ve sonrasında sorun yaşanmaması için stok güncellemeleri devamlı yapılmalı. Ayrıca ürün hareketleri de takip edilmeli. Bunların hepsini yapmak için teknolojiyi de işin içine katarak depo yönetim sistemleri kullanılmalı.

2. Depoda düzenli olarak bakım ve temizleme yapın.

Ürünleriniz kaliteli olabilir ancak iş bundan ibaret değildir. Depoda düzenli olarak temizlik ve ekipmanlara bakım yapılmadığı müddetçe kaliteyi korumanız zorlaşır.

3. Ürün yerleşiminde satışları göz önünde bulundurun.

Satılan ürünlerin hazırlanması ayrı bir süreci oluşturur. Eğer büyük bir depo alanınız yoksa ve satışları hızlı bir şekilde hazır hale getirmek istiyorsanız ürünlerin yerleşimi büyük önem taşıyor. Sık satılan ürünleri depoda kolayca erişebileceğiniz yerlere koyun. Aynı zamanda depo alanını verimli kullanmak için de raf sistemi geliştirin.

4. Kargo seçeneklerini çeşitlendirin.

Her kargo şirketi her il ve hatta mahallede aynı performansı gösteremeyebiliyor. Bunu en iyi oranın sakinleri biliyordur. O sebeple müşterilerinizin siparişlerinin hangi kargoyla geleceğine karar vermenizi öneririz. Bu, onlar için güven oluşturacak bir şey olabilir.

5. Yeşil lojistik stratejilerini keşfedin.

logistiquebiz.com

E-ticaret yaparken sizin kazanmanız önemlidir ancak bir başka önemli şey ise dünyaya olabildiğince az zarar vermek. Bu nedenle karbon ayak izi azaltılmalı. Bunun yapılmasında da çevre dostu paketleme malzemeleri ve dağıtım kısmındaki alternatifleri değerlendirmek gerekiyor.

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6. Teslimat süresini olabildiğince kısaltın.

Az önce bahsettiğimiz kargo seçeneği aslında bu madde ile birçok açıdan bağlantılı. Doğru kargo seçimi ile teslimat süresi kısalabilir, evet. Ama siparişlerin hazırlanması da oldukça önem taşıyor. Elinizden geldiğince sipariş hazırlama sürecini kısa tutmalısınız.

7. Alternatif teslimat noktalarını uygulamaya geçirin.

Müşterilerinizin kargonun kapıya gelmesi yerine seçebileceği alternatifler sunmanız bir artıdır. Paketlerin alınabileceği alternatif teslimat noktaları belirleyerek kargoları hızlıca bu noktalara getirin. Böylece çok daha hızlı bir teslimat süreci sağlanabilir.

8. Taşıma maliyetini optimize edin.

Kargo süreçlerinde yalnızca müşterileri düşünmek olmaz. Şirketinizin çıkarlarını da düşünmeniz gerektiği için kalitesini düşürmemeye dikkat ederek, kargo maliyetini olabildiğince düşürmeye çalışın. Bunun için kargo firmalarının maliyetlerini karşılaştırın.

9. Müşterilerin paket takibi yapabilmesini sağlayın.

Birçok kişi alışveriş yaptıktan sonra siparişinin ne durumda olduğunu görmek ister. Bu nedenle müşterilerin siparişlerini online olarak takip edebilecekleri şeffaf bir teslimat süreci sağlanmalıdır.

10. İade işlemlerini zorlaştırmayın.

İade işlemleri ne kadar zorlu olursa alışveriş yapanların sizi tekrar tercih etmesi veya potansiyel müşterilerinizi kaçırmanız o kadar ihtimaller dahilinde olur. Bu nedenle iade için gönderilen kargonun sürecini iyi yönetin, iade konusunda müşterilere gerekli desteği sağlayın.

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11. Teslimat sonrası müşterilere destek sağlayın.

Olay yalnızca satışın gerçekleşmesinden ibaret değil. Satış esnasında sağlanan müşteri desteği, satış sonrasında da sağlanmalıdır. Böylece müşterilerin sadakatini kazanmak kolaylaşır. Bir sonraki alışverişlerinde de sizi tercih ederler.

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