Depolama, Taşıma, Teslimat… E-Ticaret Lojistiğini Yönetmek İçin İpuçları

Her kargo şirketi her il ve hatta mahallede aynı performansı gösteremeyebiliyor. Bunu en iyi oranın sakinleri biliyordur. O sebeple müşterilerinizin siparişlerinin hangi kargoyla geleceğine karar vermenizi öneririz. Bu, onlar için güven oluşturacak bir şey olabilir.