Denizin Dibinden Çıkardıkları Kayalar Kendiliğinden Yanmaya Başladı
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) araştırmacıları, Pasifik Okyanusu'nun dibinden çıkarılan kaya örneklerinden ikisinin laboratuvarda kendiliğinden tutuştuğunu açıkladı. Örneklerin sıcaklığı 100 dereceyi aştı ve mineraller tamamen okside oldu. Uzmanlar, bulgunun deniz tabanı madenciliği için ciddi bir yangın riskine işaret ettiğini belirtiyor.
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Pasifik'teki Escanaba Çukuru'ndan toplanan 57 kaya örneğinden ikisi laboratuvarda kendiliğinden tutuştu.
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Kayalardaki kararsız yapıdaki markazit minerali oksijenle tepkimeye girerek büyük miktarda ısı açığa çıkardı.
Uzmanlar, deniz tabanı madenciliğinde çıkarılan kayaların yangın riski taşıyabileceği konusunda uyarıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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