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Denizin Dibinden Çıkardıkları Kayalar Kendiliğinden Yanmaya Başladı

Denizin Dibinden Çıkardıkları Kayalar Kendiliğinden Yanmaya Başladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 09:58
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ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) araştırmacıları, Pasifik Okyanusu'nun dibinden çıkarılan kaya örneklerinden ikisinin laboratuvarda kendiliğinden tutuştuğunu açıkladı. Örneklerin sıcaklığı 100 dereceyi aştı ve mineraller tamamen okside oldu. Uzmanlar, bulgunun deniz tabanı madenciliği için ciddi bir yangın riskine işaret ettiğini belirtiyor.

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Pasifik'teki Escanaba Çukuru'ndan toplanan 57 kaya örneğinden ikisi laboratuvarda kendiliğinden tutuştu.

Pasifik'teki Escanaba Çukuru'ndan toplanan 57 kaya örneğinden ikisi laboratuvarda kendiliğinden tutuştu.

Araştırmacılar, 2022'de Oregon ve Kaliforniya açıklarındaki Escanaba Çukuru'nda dört farklı bölgeden uzaktan kumandalı bir su altı aracıyla 57 kaya örneği topladı. Örnekler dondurularak kurutuldu ve laboratuvarda normal atmosfer koşullarında parçalandı.

İşlem sırasında örneklerden ikisi, dışarıdan herhangi bir ateş kaynağı uygulanmadan alev aldı. Sıcaklık 100 derecenin üzerine çıktı ve örneklerin özgün yapısı tamamen oksitlendi. Bulgular, Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

Kayalardaki kararsız yapıdaki markazit minerali oksijenle tepkimeye girerek büyük miktarda ısı açığa çıkardı.

Kayalardaki kararsız yapıdaki markazit minerali oksijenle tepkimeye girerek büyük miktarda ısı açığa çıkardı.

İncelemeler, tutuşan kayaların büyük ölçüde nanokristal yapıdaki markazitten oluştuğunu gösterdi. Bu mineral, kayaların ilk halindeki pirotin kristallerinin yerini almış ve onların bıçak benzeri biçimini korumuştu.

Araştırmacılara göre kristalleşmenin ardından minerallerin genellikle daha az tepkimeye girmesi beklenirken, burada tam tersi görüldü. Metal sülfürlerin oksidasyonu, oksijenin bulunduğu deniz suyu ya da hava gibi ortamlarda daha fazla ısı açığa çıkarıyor. Bu da kuruma ve parçalama sırasında sıcaklığın hızla yükselmesine neden olabiliyor.

Uzmanlar, deniz tabanı madenciliğinde çıkarılan kayaların yangın riski taşıyabileceği konusunda uyarıyor.

Uzmanlar, deniz tabanı madenciliğinde çıkarılan kayaların yangın riski taşıyabileceği konusunda uyarıyor.

Araştırmacılar, deniz tabanındaki masif sülfür yataklarının mineralojisinin, dokusunun ve bulunduğu ortamın, kendiliğinden ısınma potansiyelini antik benzerlerine kıyasla artırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle ileride bu yatakların işletilmesi halinde madencilik gemilerinde yangın tehlikesi oluşabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, çıkarılan kayaların mineral yapısının önceden incelenmesini öneriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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