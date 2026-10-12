Denizin Dibinden Çıkardıkları Kayalar Kendiliğinden Yanmaya Başladı

İncelemeler, tutuşan kayaların büyük ölçüde nanokristal yapıdaki markazitten oluştuğunu gösterdi. Bu mineral, kayaların ilk halindeki pirotin kristallerinin yerini almış ve onların bıçak benzeri biçimini korumuştu.

Araştırmacılara göre kristalleşmenin ardından minerallerin genellikle daha az tepkimeye girmesi beklenirken, burada tam tersi görüldü. Metal sülfürlerin oksidasyonu, oksijenin bulunduğu deniz suyu ya da hava gibi ortamlarda daha fazla ısı açığa çıkarıyor. Bu da kuruma ve parçalama sırasında sıcaklığın hızla yükselmesine neden olabiliyor.