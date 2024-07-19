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Denizde Can Pazarı: Tur Teknesi Alev Aldı, Yolcular Denize Atlayarak Kurtuldu

Denizde Can Pazarı: Tur Teknesi Alev Aldı, Yolcular Denize Atlayarak Kurtuldu

Mersin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
19.07.2024 - 14:05

Mersin’de içerisinde yaklaşık 110 kişi olduğu tahmin edilen tur teknesi denizde alev aldı. Yolcular yangından denize atlayarak kurtuldu.

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Mersin’de tatil yapmak isteyen vatandaşlar tur teknesinin alev alması sonrasında zor anlar yaşadı.

Mersin’de tatil yapmak isteyen vatandaşlar tur teknesinin alev alması sonrasında zor anlar yaşadı.

Denizde birden yanmaya başlayan teknede bulunanlar, kendisini denize atarak kurtuldu.

Denizde birden yanmaya başlayan teknede bulunanlar, kendisini denize atarak kurtuldu.

İşte “asayişberkemal0” isimli hesabın paylaştığı görüntüler 👇

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