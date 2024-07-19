Denizde Can Pazarı: Tur Teknesi Alev Aldı, Yolcular Denize Atlayarak Kurtuldu
Denizde Can Pazarı: Tur Teknesi Alev Aldı, Yolcular Denize Atlayarak Kurtuldu
Mersin’de içerisinde yaklaşık 110 kişi olduğu tahmin edilen tur teknesi denizde alev aldı. Yolcular yangından denize atlayarak kurtuldu.
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Mersin’de tatil yapmak isteyen vatandaşlar tur teknesinin alev alması sonrasında zor anlar yaşadı.
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Denizde birden yanmaya başlayan teknede bulunanlar, kendisini denize atarak kurtuldu.
İşte “asayişberkemal0” isimli hesabın paylaştığı görüntüler 👇
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