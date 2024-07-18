2 Çocuk Hayatını Kaybetmişti: Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kocaeli’ndeki D-605 kara yolunda kırmızı ışıkta duramayan bir tır, 2 araca birden çarptı. Kazada yaralanan 15 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif Kaya hastanede hayattını kaybetti. Olay yerinden kaçan tırın sürücüsü sonrasında jandarmaya teslim oldu. Korkunç kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.