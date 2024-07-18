2 Çocuk Hayatını Kaybetmişti: Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
2 Çocuk Hayatını Kaybetmişti: Korkunç Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı
Kocaeli’ndeki D-605 kara yolunda kırmızı ışıkta duramayan bir tır, 2 araca birden çarptı. Kazada yaralanan 15 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Elif Kaya hastanede hayattını kaybetti. Olay yerinden kaçan tırın sürücüsü sonrasında jandarmaya teslim oldu. Korkunç kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
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D-605 kara yolunda dün, Y.Y'nin kullandığı 41 APV 561 plakalı tır, Solaklar Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AFN 983 plakalı ve Şenol Kaya idaresindeki 16 FCH 74 plakalı otomobillere çarpmış, kazada sürücü Kaya ile araçtaki eşi Hatice ile çocukları Elif ve Miray yaralanmıştı.
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Kaza sonrası olay yerinden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulunan tırın sürücüsü ise jandarmaya teslim olmuştu.
Kazada yaralanan baba Şenol ve anne Hatice Kaya'nın hastanelerdeki tedavileri devam ettiği, annenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, ikindi vakti Kartepe ilçesindeki Şirinsulhiye Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
Kaza anı👇
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