Denizanası Geriye Doğru Yaşlanıyor: Uzun Ömürlülüğün Doğa Sırları

Turritopsis dohrnii'nin ölümsüzlüğünün sırrı, transdiferansiyasyon olarak bilinen bir süreçte yatar. Transdiferansiyasyon, hücrelerin bir türden başka bir tür hücreye dönüşme yeteneğidir. Bu süreç, denizanasının yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında meydana gelebilir ve ona potansiyel olarak sınırsız bir yaşam süresi sağlar.

1- Jelatinöz Gövde Aşaması: Normal bir denizanası gibi, Turritopsis dohrnii de yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesiyle oluşur. Bu süreç, planula adı verilen larval bir aşamayla başlar.

2- Polip Aşaması: Planula, bir yüzeye tutunarak polip adı verilen bir aşamaya geçer. Polipler, küçük ve hareketsizdir, koloni halinde yaşarlar.

3- Medüz Aşaması: Polipler, medüz olarak bilinen genç denizanalarına dönüşür. Bu aşama, yetişkinlik ve üreme dönemi olarak bilinir.

4- Transdiferansiyasyon: Stres, yaralanma veya çevresel değişiklikler gibi olumsuz koşullar altında, Turritopsis dohrnii transdiferansiyasyon sürecini başlatır. Medüz aşamasındaki hücreler, polip aşamasına geri dönerek yaşam döngüsünü yeniden başlatır.

Görsel Kaynak: ABC News