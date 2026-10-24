Deniz Taşımacılığının Dünya Ticaretinde Bu Kadar Önemli Olmasının 12 Nedeni

Dünya üzerinde her gün milyonlarca ürün bir yerden başka bir yere gidiyor. Telefonlardan otomobil parçalarına, kahveden petrole, oyuncaktan elektronik eşyalara kadar sayısız ürünün arkasında ise çoğu zaman devasa gemiler ve limanlar var. Üstelik bunların önemli bir kısmı bizim haberimiz bile olmadan denizleri aşıyor.

Deniz taşımacılığı bugün dünya ticaretinin omurgalarından biri. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'na (UNCTAD) göre dünya mal ticaretinin hacim olarak yüzde 80'inden fazlası deniz yoluyla taşınıyor. Yani alışveriş yaptığımız pek çok ürünün hikayesinde, bir noktada mutlaka bir gemi bulunuyor.

Peki neden uçaklar, kamyonlar veya trenler yerine bu kadar büyük bir yük denizlere bırakılıyor? Cevap yalnızca 'gemiler büyük' demekten biraz daha karmaşık. Maliyet, kapasite, mesafe, limanlar, konteyner sistemi ve hatta ülkelerin ekonomik gücü bu işin içine giriyor.

İşin ilginç tarafı ise deniz taşımacılığındaki küçük bir aksamanın bile dünyanın öbür ucundaki fiyatları etkileyebilmesi. İşte denizlerin dünya ekonomisindeki yerini anlamamızı sağlayan 12 önemli neden!