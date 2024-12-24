Dengeleri Değiştirecek Anlaşma: Türkiye - Suriye Arasında Deniz Yetki Anlaşması
Dengeleri Değiştirecek Anlaşma: Türkiye - Suriye Arasında Deniz Yetki Anlaşması
Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından, Akdeniz'deki dengeyi değiştirecek bir anlaşmanın duyurusu geldi.
Türkiye'nin Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin Suriye ile bir deniz yetki anlaşması imzalayacağını belirtti. Libya ile başlatılan bu anlaşma sürecinin, Mısır ile sürdürülmesi öngörülüyor. Bu, bölgedeki dengeyi yeniden şekillendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e konuşan Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanı anlaşmasının yolda olduğunu söyledi.
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Bakan Uraloğlu, "Suriye yönetimi ile deniz yetki alanı anlaşması yapacağız" ifadelerini kullandı.
Görüşmeyi aktaran gazeteci Fatih Atik, "Türkiye ile Suriye arasında Deniz Yetki Alanı anlaşması Doğu Akdeniz’deki tüm dengeleri etkileyecektir. Libya’nın ardından Suriye ile yapılacak anlaşma zincirinin Mısır’la devam etmesi bekleniyor. Bu imzalar atıldığında Doğu Akdeniz’de Türkiye öne çıkacaktır. Bu ihtimaller en çok Yunanistan’ı kara kara düşündürüyor" ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu ayrıca Suriye’de hava, demiryolu, karayolları ve iletişim hizmetlerini içeren acil eylem planı çalışmasının yapıldığını ve havalimanlarının kısa süre içerisinde aktif hale getirileceğini söyledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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