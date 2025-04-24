Denemediyseniz Çok Şey Kaçırıyorsunuz! Mutlaka Yapmanız Gereken Tatlı Tarifleri
Denemediğiniz için kısa bir pişmanlık duyabilirsiniz ama merak etmeyin, mutfağa girer girmez bu tariflerin neredeyse hepsini yapacağınızdan eminiz!
Kekinden meyveli tatlısına kadar pek çok tarifi içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Tarçınlı Cevizli Muffin
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Lavantalı Krema Dolgulu Kurabiye
Ballı Baharatlı Armut Tatlısı
Fıstık Ezmeli Çıtır Rulolar
Badem Unlu Brownie Topları
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Tahinli Hurma Barları
Elmalı Tarçınlı Milföy Lokmaları
Cevizli Pekmezli Fit Kek
Portakallı Zeytinyağlı Kek
Yaban Mersinli Limonlu Muffin
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