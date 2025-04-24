onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Denemediyseniz Çok Şey Kaçırıyorsunuz! Mutlaka Yapmanız Gereken Tatlı Tarifleri

etiket Denemediyseniz Çok Şey Kaçırıyorsunuz! Mutlaka Yapmanız Gereken Tatlı Tarifleri

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 19:01

Denemediğiniz için kısa bir pişmanlık duyabilirsiniz ama merak etmeyin, mutfağa girer girmez bu tariflerin neredeyse hepsini yapacağınızdan eminiz!

Kekinden meyveli tatlısına kadar pek çok tarifi içeriğimizde bulabilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tarçınlı Cevizli Muffin

Tarçınlı Cevizli Muffin

Kahvenizin yanında minik ve ağız tatlandıran bir tarif hazırladık! Misafirler tarifini isterse bir sır olduğunu söyleyin. 😉

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı şeker

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı sıvıyağ

  • 3 çay bardağı un

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 paket vanilin

  • 2 çay kaşığı tarçın

  • Ceviz, fındık, badem

Yapılışı:1. Şeker ve yumurtayı iyice bir kapta çırpalım.

2. Tarçın, ceviz, fındık ve badem dışındaki tüm malzemeleri ekleyelim.

3. Karışımın içine tercihinize göre ceviz, fındık, badem veya hepsini ekleyelim. Güzelce karıştıralım.

4. Ardından tarçını ekleyip homojen bir kıvam elde edelim.

5. Cupcake kalıplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a alıp 15 dakikada 180 derecede pişirelim.

Lavantalı Krema Dolgulu Kurabiye

Lavantalı Krema Dolgulu Kurabiye

Enfes lavanta aroması ile klasik kurabiyelerinize bambaşka bir boyut katacak bu tarifi denemelisiniz. Akşam çaylarınızın yeni gözdesi olacak!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 100 gr pudra şekeri

  • 1 yumurta

  • 250 gr un

  • 1 tatlı kaşığı kurutulmuş lavanta çiçeği

  • 1 çay kaşığı vanilya özütü

Krema için:

  • 100 gr mascarpone peyniri

  • 50 gr pudra şekeri

  • 1/2 çay kaşığı lavanta özütü

Yapılışı:1. Tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar çırpalım.

2. Yumurtayı ekleyip karıştıralım, ardından un, lavanta çiçeği ve vanilyayı ekleyip yumuşak bir hamur elde edelim.

3. Hamuru 30 dakika buzdolabında dinlendirelim.

4. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayalım ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın tabanına dizelim.

5. 170 derecede 12 dakika pişirelim.

6. Krema malzemelerini pürüzsüz olana kadar karıştırıp soğuyan kurabiyelerin arasına sürelim.

Ballı Baharatlı Armut Tatlısı

Ballı Baharatlı Armut Tatlısı

Taze armutların bal ve baharatlarla buluştuğu bu tatlı, hem hafif hem doyurucu bir alternatif arayanlar için biçilmiş kaftan.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 25 dakika

Pişirme derecesi: 160 derece

Malzemeler:

  • 4 adet armut (soyulmuş ve ikiye bölünmüş)

  • 4 yemek kaşığı bal

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 çay kaşığı karanfil

  • 1/2 çay kaşığı yıldız anason

  • 1 adet çubuk tarçın

  • 50 gr ceviz (kıyılmış)

Yapılışı:1. Armutları soyup ortadan ikiye bölelim ve çekirdeklerini çıkaralım.

2. Tereyağı, bal ve baharatları bir kapta karıştıralım.

3. Armutları ballı karışıma bulayıp Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştirelim.

4. 160 derecede 25 dakika pişirelim.

5. Pişen armutların üzerine kıyılmış ceviz serpiştirip servis edelim.

Fıstık Ezmeli Çıtır Rulolar

Fıstık Ezmeli Çıtır Rulolar

Ortadoğu'nun meşhur tatlılarından esinlenen bu modern yorum, çıtır yufka ve aromalı fıstık ezmesini buluşturuyor. Çay saatlerinize farklı bir lezzet katacak!

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 200 derece

Malzemeler:

  • 6 adet yufka

  • 150 gr yer fıstığı ezmesi

  • 50 gr tereyağı (eritilmiş)

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay kaşığı karanfil

  • 50 gr toz yer fıstığı

Şerbet için:

  • 1 su bardağı şeker

  • 1/2 su bardağı su

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • 1 damla gül suyu

Yapılışı:1. Şerbeti hazırlamak için şeker ve suyu kaynatıp limon suyunu ekleyelim, soğumaya bırakalım.

2. Fıstık ezmesi, bal, tarçın ve karanfili karıştıralım.

3. Yufkaları üçgen şeklinde keselim, her birini tereyağı ile fırçalayalım.

4. Üçgenlerin geniş kısmına fıstık ezmeli karışımdan koyup rulo yapalım.

5. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine dizelim ve 200 derecede 10 dakika pişirelim.

6. Pişen ruloları ılık şerbete batırıp toz yer fıstığına bulayalım.

Badem Unlu Brownie Topları

Badem Unlu Brownie Topları

İçinde un yok, rafine şeker yok ama yoğun çikolata tadı var!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı badem unu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 1 çay bardağı bal

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı vanilin

Yapılışı:1. Tüm malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur elde edelim.

2. Ceviz büyüklüğünde toplar yapıp Philips Çift Hazneli Airfryer’a dizelim.

3. 180 derecede 10 dakika pişirelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tahinli Hurma Barları

Tahinli Hurma Barları

Enerji veren, şekersiz ama tatlı ihtiyacını karşılayan yumuşacık barlar!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 10 adet hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

  • 1 su bardağı yulaf

  • 2 yemek kaşığı tahin

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılışı:1. Hurmayı sıcak suda 5 dakika bekletip yumuşatalım.

2. Tüm malzemeleri mutfak robotunda çekip macun kıvamına getirelim.

3. Karışımı yağlı kağıt serili bir kaba yayıp Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170 derecede 10 dakika pişirelim.

4. Dilimleyip servis edelim.

Elmalı Tarçınlı Milföy Lokmaları

Elmalı Tarçınlı Milföy Lokmaları

Elmalı Tarçınlı Milföy Lokmaları

Dışı çıtır, içi yumuşacık, tarçın ve elma uyumunun en güzel hali!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 12 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 adet yeşil elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

  • 1 yaprak milföy hamuru

Yapılışı:1. Elmaları küçük küpler halinde doğrayalım.

2. Tavada tereyağı, elma, tarçın ve balı karıştırarak 3-4 dakika pişirelim.

3. Milföy hamurunu karelere kesip içlerine elmalı harçtan koyalım.

4. Üçgen veya bohça şeklinde kapatıp Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 12 dakika pişirelim.

5.Hafif ılıyınca üzerine pudra şekeri serpip servis edelim.

Cevizli Pekmezli Fit Kek

Cevizli Pekmezli Fit Kek

Klasik keklerden sıkıldıysan bunu denemelisin!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı pekmez

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 çay bardağı ceviz

Yapılışı:1. Yumurtaları çırpıp pekmezi ekleyelim.

2. Süt, un, tarçın ve kabartma tozunu ekleyip karıştıralım.

3. Son olarak cevizleri ekleyelim.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170 derecede 20 dakika pişirelim.

Portakallı Zeytinyağlı Kek

Portakallı Zeytinyağlı Kek

Yumuşacık, mis gibi portakal kokulu bir kek!

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 170 derece

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • 1 çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çay bardağı süt

  • 1 çay bardağı bal

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 portakalın suyu ve rendesi

Yapılışı:1. Yumurtaları çırpıp balı ekleyelim.

2. Zeytinyağı, süt, portakal suyu ve kabuğunu ekleyelim.

3. Un ve kabartma tozunu ekleyerek kek harcını oluşturalım.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 170 derecede 20 dakika pişirelim.

5. Hafif ılıyınca üzerine biraz bal gezdirerek servis edelim.

Yaban Mersinli Limonlu Muffin

Yaban Mersinli Limonlu Muffin

Hazırlama süresi: 11 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı vanilya

  • 1 yumurta

  • Yarım su bardağı toz şeker

  • Çeyrek su bardağı sıvı yağ

  • Çeyrek su bardağı süt

  • 1 avuç yaban mersini

  • 1 avuç ceviz

  • 1 limon kabuğu rendesi

Hazırlanışı:

1. Derin bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri koyup köpük köpük olana kadar karıştıralım.

2. Kaba sıvı yağ, süt, un, kabartma tozu, vanilya, yaban mersini, limon kabuğu rendesi ve cevizi ekleyelim. Malzemelerin iç içe geçebilmesi için bir spatula yardımı ile hamuru alttan üste doğru iyice karıştıralım.

3. Hazırladığımız harcı muffin kaplarına eşit bir şekilde paylaştıralım.

4. Hazırladığımız muffin kaplarını Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alıp 180 derecede 15 dakika boyunca pişirelim.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ma Belle
Ma Belle
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın