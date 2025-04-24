Denemediyseniz Çok Şey Kaçırıyorsunuz! Mutlaka Yapmanız Gereken Tatlı Tarifleri

Kahvenizin yanında minik ve ağız tatlandıran bir tarif hazırladık! Misafirler tarifini isterse bir sır olduğunu söyleyin. 😉

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

2 yumurta

1 çay bardağı şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

3 çay bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 çay kaşığı tarçın

Ceviz, fındık, badem

Yapılışı:1. Şeker ve yumurtayı iyice bir kapta çırpalım.

2. Tarçın, ceviz, fındık ve badem dışındaki tüm malzemeleri ekleyelim.

3. Karışımın içine tercihinize göre ceviz, fındık, badem veya hepsini ekleyelim. Güzelce karıştıralım.

4. Ardından tarçını ekleyip homojen bir kıvam elde edelim.

5. Cupcake kalıplarını Philips Çift Hazneli Airfryer'a alıp 15 dakikada 180 derecede pişirelim.