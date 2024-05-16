DEM Parti’den Kobani Davası Kararları Sonrasında Olağanüstü Toplantı Kararı
DEM Parti’den Kobani Davası Kararları Sonrasında Olağanüstü Toplantı Kararı
108 kişinin yargılandığı Kobani davasında kararlar açıklandı. Ahmet Türk'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verdi. Sırrı Süreyya Önder hakkında ise beraat kararı açıklandı.
Mahkeme kararları sonrasında DEM Parti olağanüstü toplantı yapma kararı aldı.
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108 kişinin yargılandığı Kobani davasında, alınan kararlar mahkeme heyeti tarafından okunmaya devam ediyor.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ilk tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gösterdi.
Açıklamada “Kobani Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak” ifadelerine yer verildi.
DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve eş başkanları, Kobani davası kararı sonrası bu akşam saat 18.00’de Genel Merkez’de olağanüstü toplanacak.
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Darısı tüm ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ cilerin başına.
Kobani Kumpas Davası ne demek? Ne yaptıysanız kendiniz yaptınız.
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