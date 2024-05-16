Görüş Bildir
Haberler
Gündem
DEM Parti’den Kobani Davası Kararları Sonrasında Olağanüstü Toplantı Kararı

DEM Parti’den Kobani Davası Kararları Sonrasında Olağanüstü Toplantı Kararı

DEM Parti
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.05.2024 - 17:36 Son Güncelleme: 16.05.2024 - 18:09

108 kişinin yargılandığı Kobani davasında kararlar açıklandı. Ahmet Türk'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.  Mahkeme, Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 42 yıl hapis cezası verdi. Sırrı Süreyya Önder hakkında ise beraat kararı açıklandı.

Mahkeme kararları sonrasında DEM Parti olağanüstü toplantı yapma kararı aldı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

108 kişinin yargılandığı Kobani davasında, alınan kararlar mahkeme heyeti tarafından okunmaya devam ediyor.

108 kişinin yargılandığı Kobani davasında, alınan kararlar mahkeme heyeti tarafından okunmaya devam ediyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ilk tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gösterdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ilk tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile gösterdi.

Açıklamada “Kobani Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada “Kobani Kumpas Davasında rehin tutulan arkadaşlarımıza verilen cezalar bizleri yıldıramaz. Demokratik siyasete darbe vuranlar şunu bilsin ki kumpaslarınızı çökerteceğiz, bizler kazanacağız, halklar kazanacak” ifadelerine yer verildi.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve eş başkanları, Kobani davası kararı sonrası bu akşam saat 18.00’de Genel Merkez’de olağanüstü toplanacak.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve eş başkanları, Kobani davası kararı sonrası bu akşam saat 18.00’de Genel Merkez’de olağanüstü toplanacak.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
3
2
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Arwen

Darısı tüm ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’ cilerin başına.

Bozkurt

Kobani Kumpas Davası ne demek? Ne yaptıysanız kendiniz yaptınız.

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.