DEM Parti’den Abdullah Öcalan Açıklaması: Abdullah Öcalan Çağrı Yapacak
DEM Parti’den Abdullah Öcalan Açıklaması: Abdullah Öcalan Çağrı Yapacak
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın çağrıya hazırlandığını söyledi.
Bakırhan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrıya hazırlandığını söyleyerek '15 Şubat mı bilmiyorum ama içinde benzer şeyler olacak' dedi.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
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MHP liderinin 'Öcalan' çıkışıyla başlayan siyasi hareketlilik sonucu DEM Parti heyeti önce İmralı'da teröristbaşı Öcalan'ı ardından siyasi partileri ziyaret ettmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan son açıklamasında, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" ifadelerini kullandı.
Tuncer Bakırhan’ın açıklamaları şu şekilde:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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