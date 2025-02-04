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DEM Parti’den Abdullah Öcalan Açıklaması: Abdullah Öcalan Çağrı Yapacak

DEM Parti’den Abdullah Öcalan Açıklaması: Abdullah Öcalan Çağrı Yapacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.02.2025 - 13:27 Son Güncelleme: 04.02.2025 - 13:59

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın çağrıya hazırlandığını söyledi.

Bakırhan, terörist başı Abdullah Öcalan'ın çağrıya hazırlandığını söyleyerek '15 Şubat mı bilmiyorum ama içinde benzer şeyler olacak' dedi.

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP liderinin 'Öcalan' çıkışıyla başlayan siyasi hareketlilik sonucu DEM Parti heyeti önce İmralı'da teröristbaşı Öcalan'ı ardından siyasi partileri ziyaret ettmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan son açıklamasında, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" ifadelerini kullandı.

MHP liderinin 'Öcalan' çıkışıyla başlayan siyasi hareketlilik sonucu DEM Parti heyeti önce İmralı'da teröristbaşı Öcalan'ı ardından siyasi partileri ziyaret ettmişti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan son açıklamasında, "Öcalan önümüzdeki günlerde tarihi bir çağrıyı yapmaya hazırlanıyor. Bu çağrının arkasındayız" ifadelerini kullandı.

Tuncer Bakırhan’ın açıklamaları şu şekilde:

Tuncer Bakırhan’ın açıklamaları şu şekilde:

'Muhalefet ve toplum Türkiye'de çözümü destekliyor. Muhalefet ve toplum bu sürecin bir barış sürecine evrilmesini istiyor. Bu tarihi fırsatı kaçırmamak lazım. Zehirli bir dil bu tarihi süreci geriye götürebilir. Demokrasi ve hukuk ile Kürt sorununa çözüm bulma arayışındayız. Öcalan çatışmaları hukuki zemine çekme çağrısı yapmışken iktidarın dili buna uygun olmalıdır. Barış Kürt halkının boynuna basarak olmaz. Barış için gece gündüz çalışacağız.

Öcalan Kürt sorunun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde bir tarihi çağrıya hazırlanıyor. Kısa bir sürede bu tarihi çağrıyı da yapacak. Bu çağrıyı önemsiyoruz, destekliyoruz, arkasındayız. İktidarı da bu tarihi çağrıya uygun şekilde rolünü oynamaya çağırıyoruz.

Sayın Bahçeli yürütmenin başı değil. Yürütmenin başındaki Erdoğan'a büyük adım düşüyor. Artık top Erdoğan'da. Milyonlar artık demokratikleşme gelsin diye bekliyor, güven artırıcı adımların atılmasını bekliyoruz. Oyalanmak yerine tarihe cesur bir lider olarak geçin. Bizler eşit bir yaşamdan yanayız. Yönümüz ve istikametimiz barış ve demokrasi yoludur. Her şeye rağmen bu yolda cesaretle yürümeye devam edeceğiz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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