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Dediği Oldu: Kaliforniya'nın Ayaklanmasının Ardından Devlet Bahçeli'nin 8 Yıl Önceki Tweet'i Gündem Oldu

Dediği Oldu: Kaliforniya'nın Ayaklanmasının Ardından Devlet Bahçeli'nin 8 Yıl Önceki Tweet'i Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 23:52

Kaliforniya’da tansiyon saatler içinde zirveye çıktı. Göçmen operasyonlarıyla başlayan gerilim federal hükümetin askeri müdahalesi ve eyalet yönetiminin direnişiyle tam anlamıyla siyasi bir krize dönüştü. Devlet Bahçeli'nin 2017 yılında attığı tweet, bu olayın ardından gündem oldu. Tweette 'Mesela Kaliforniya’nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşır, gün yüzüne çıkarsa ABD ne yapacaktır?' ifadelerine yer veren Bahçeli'nin bu olayları yıllar önceden tahmin etmesine yorumlar gecikmedi.

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Son saatlerde Los Angeles başta olmak üzere Kaliforniya genelinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin düzenlediği geniş çaplı baskınlar olayları alevlendirdi.

Son saatlerde Los Angeles başta olmak üzere Kaliforniya genelinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin düzenlediği geniş çaplı baskınlar olayları alevlendirdi.

Yüzlerce kaçak göçmen gözaltına alınırken sokaklarda ciddi protestolar patlak verdi. Protestolarda ABD bayrakları yakıldı, yollar kapatıldı ve güvenlik güçleriyle çatışmalar yaşandı. Polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti.

Donald Trump, Kaliforniya’daki olaylara “iç güvenlik tehdidi” diyerek sert bir çıkış yaptı. Fort Bragg üssünden doğrudan 700 Deniz Piyadesi Los Angeles’a sevk edildi. Ayrıca 2.000 Ulusal Muhafız da bölgede konuşlandırıldı. Trump yaptığı açıklamada, “Gerekirse İsyan Yasası’nı (Insurrection Act) yürürlüğe sokarım” dedi

Yaşanan bu olaylar Bahçeli'nin 2017 yılındaki tweet'ini akıllara getirdi. Tweet'te,

Yaşanan bu olaylar Bahçeli'nin 2017 yılındaki tweet'ini akıllara getirdi. Tweet'te,
twitter.com

'Mesela Kaliforniya’nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşır, gün yüzüne çıkarsa ABD ne yapacaktır?' demişti.

Sosyal medyadan şakayla karışık yorumlar gecikmedi.

Sosyal medyadan şakayla karışık yorumlar gecikmedi.
twitter.com

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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