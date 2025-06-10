Dediği Oldu: Kaliforniya'nın Ayaklanmasının Ardından Devlet Bahçeli'nin 8 Yıl Önceki Tweet'i Gündem Oldu
Kaliforniya’da tansiyon saatler içinde zirveye çıktı. Göçmen operasyonlarıyla başlayan gerilim federal hükümetin askeri müdahalesi ve eyalet yönetiminin direnişiyle tam anlamıyla siyasi bir krize dönüştü. Devlet Bahçeli'nin 2017 yılında attığı tweet, bu olayın ardından gündem oldu. Tweette 'Mesela Kaliforniya’nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşır, gün yüzüne çıkarsa ABD ne yapacaktır?' ifadelerine yer veren Bahçeli'nin bu olayları yıllar önceden tahmin etmesine yorumlar gecikmedi.
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Son saatlerde Los Angeles başta olmak üzere Kaliforniya genelinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimlerinin düzenlediği geniş çaplı baskınlar olayları alevlendirdi.
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Yaşanan bu olaylar Bahçeli'nin 2017 yılındaki tweet'ini akıllara getirdi. Tweet'te,
Sosyal medyadan şakayla karışık yorumlar gecikmedi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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