Danla Bilic’in Hikâyesi ‘Aşk’ Etiketiyle Gizlenen Şiddeti Deşifre Ediyor

Saplantılı ya da takıntılı ilişki, bir kişinin karşısındaki birey üzerinde sürekli bir kontrol ve sahip olma arzusuna kapılmasıyla başlar. Bu ilişkilerde genellikle karşı tarafın duyguları, sınırları ve rızası hiçe sayılır. Kişi, karşısındakine 'sahip olmak' ister, ve bu sahiplenme arzusu zamanla psikolojik baskıya, tehditlere, takibe ve hatta fiziksel şiddete dönüşebilir.

İddiaların odağındaki Berk Çetin’in Danla Bilic’e yönelik davranışları, bu çerçevede incelendiğinde, bir 'aşk' ilişkisinden çok, patolojik bir bağlanmanın belirtilerini taşıyor. Bilic'in iddialarına göre, yaşananlar sadece fiziksel şiddetle sınırlı kalmadığını tehdit, baskı, takip ve duygusal manipülasyon gibi psikolojik şiddet unsurları da içerdiğini gösteriyor.

Takıntı ve Kontrol İhtiyacı

Takıntılı bireyler genellikle özgüven problemi yaşar, terk edilme korkusu taşır ve ilişkide kontrolü kaybetme düşüncesi onları agresif tepkilere iter. Bu durum, kişide bir tür 'ilişkiyi yönetme hakkı yalnızca bana ait' algısı oluşturur. Bu algı ise, karşı tarafın iradesini hiçe sayarak onu fiziksel ya da duygusal olarak baskı altına almaya kadar varabilir.

Danla Bilic’in ifadesine göre, yaşadığı süreçte defalarca rahatsız edilmesi, fiziksel ve psikolojik şiddet görmesi ve sonunda uzaklaştırma kararı alması, bu durumun ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor. Bu, yalnızca bir ayrılık sonrası yaşanan 'kıskançlık' ya da 'duygusal patlama' değil; kontrol arzusunun patolojik hale geldiği bir psikolojik takıntının dışavurumudur.

Bu olay, Türkiye’de kadınların sıkça maruz kaldığı duygusal ve fiziksel şiddetin, çoğu zaman “kıskançlık” veya “aşırı sevgi” gibi yanlış kavramlarla meşrulaştırıldığını gösteriyor. Oysa gerçeklik şudur: Takıntı, sevgi değildir. Kontrol etme çabası, değer vermek değil, değerini gasp etmektir. Kamuoyunun önündeki bir kadının yaşadığı bu travmatik süreç, görünürlüğü olmayan binlerce kadının yaşadığı benzer durumları da gündeme taşımalı. Şiddet yalnızca fiziksel darbe değil, aynı zamanda bir kişinin zihnine ve duygularına uygulanan baskıdır.

Danla Bilic ve Berk Çetin olayında ortaya çıkan tablo, bize açık bir şekilde şu soruyu sorduruyor: Sevgi adı altında gösterilen bu davranışlar gerçekten 'aşk' mı, yoksa 'esaret' mi? Psikolojik açıdan bakıldığında bu durum, saplantılı bir zihnin özgür bir bireyi kontrol etme çabasıdır. Takıntılı ilişki dinamikleri, yalnızca kişisel değil, toplumsal olarak da farkındalık geliştirilmesi gereken, ciddi psikolojik ve hukuki sonuçlar doğuran bir sorundur.