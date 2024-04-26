Daha İyi Hissetmek için II. Wellbeing Konferansı’nda Yerinizi Ayırtın!

Wellbeing konusu son yıllarda şüphesiz en çok konuşulan konulardan biri!

Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, fiziksel sağlık kadar ruhsal ve zihinsel sağlığımız da büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bu noktada 'wellbeing' kavramı karşımıza çıkıyor.

Wellbeing, bireylerin genel yaşam kalitesini ve memnuniyetini ifade eden bir terimdir. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal bileşenlerden oluşan bir denge halini kapsar ve kişinin hayatını şekillendiren ana alanlarında nasıl hissettiği ile ilgilidir.