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Daha İyi Hissetmek için II. Wellbeing Konferansı’nda Yerinizi Ayırtın!

etiket Daha İyi Hissetmek için II. Wellbeing Konferansı’nda Yerinizi Ayırtın!

Ebru Şinik
Ebru Şinik - yazio
26.04.2024 - 18:45

Wellbeing konusu son yıllarda şüphesiz en çok konuşulan konulardan biri!

Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, fiziksel sağlık kadar ruhsal ve zihinsel sağlığımız da büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bu noktada 'wellbeing' kavramı karşımıza çıkıyor. 

Wellbeing, bireylerin genel yaşam kalitesini ve memnuniyetini ifade eden bir terimdir. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal bileşenlerden oluşan bir denge halini kapsar ve kişinin hayatını şekillendiren ana alanlarında nasıl hissettiği ile ilgilidir.

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Wellbeing fiziksel, zihinsel ve ruhsal beden sağlığımız ve dengesinin yanı sıra iş hayatımız, sosyal hayatımız, finansal durumumuz ve yaşadığımız sosyal çevre içerisinde tam anlamıyla dengede olmayı ve uyumlu bir yaşamı ifade etmekte olup, "Bütünsel Sağlık, Mutluluk ve İyi Olma Hali" olarak tanımlanabilir.

Wellbeing fiziksel, zihinsel ve ruhsal beden sağlığımız ve dengesinin yanı sıra iş hayatımız, sosyal hayatımız, finansal durumumuz ve yaşadığımız sosyal çevre içerisinde tam anlamıyla dengede olmayı ve uyumlu bir yaşamı ifade etmekte olup, "Bütünsel Sağlık, Mutluluk ve İyi Olma Hali" olarak tanımlanabilir.

Ülkemizde bu konuya oldukça kafa yoran ve emek veren bir dernek olduğunu biliyor muydunuz?

Wellbeing ve Bütünsel Sağlık Derneği yaklaşık 2 yıldır hummalı çalışmalarına devam ediyor. 

Bireysel, kurumsal ve tüm halk sağlığını gözetmek; iş, özel, sosyal ve dijital yaşamda bütünsel sağlık ve farkındalık halini yükseltmeyi amaçlayan dernek bu çerçevede tüm alanlarda Wellbeing uygulamalarına yönelik olarak Bütünsel Sağlık, Halk Sağlığı, Koruyucu Tıp ve Koruyucu Hekimlik, Ayurveda Tıbbı, Homeopati, Aromaterapi, Integratif Tıp, Fonksiyonel Tıp, Enerji Tıbbı, Nefes Teknikleri, Meditasyon Uygulamaları, Beslenme Modelleri, Yoga, Kurumsal Wellbeing, Wellaging, Mindfulness vb. projeler geliştirmeyi ve ilgili Bakanlıklar, ilgili tüm kamu kurumları, özel kurum/kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak, önerilerde bulunmayı hedefliyor.

Wellbeing Derneği Üyelerine Stres Yönetimi konusunda ücretsiz rehberlik hizmeti veriliyor.

Wellbeing Derneği Üyelerine Stres Yönetimi konusunda ücretsiz rehberlik hizmeti veriliyor.

Her hafta özellikle stres yönetimi için YAŞAMINA HAREKET KAT dersleri adı altında haftada 11 farklı uzman eğitmen tarafından, online canlı ve interaktif olarak verilen, her seviyeye açık farklı yoga, meditasyon ve nefes teknikleri dersleri mevcut. Bu derslerin hepsi uzman eğitmenlerimiz tarafından gönüllülük esasına göre veriliyor. 

Her ay Yönetim Kurulu Üyelerimizden uzman bir akademisyen doktor tarafından wellbeing’e dair muhtelif konularda gene sadece üyelere özel Webinar’lar düzenleniyor. Ayrıca her sene ülkede tek olan Wellbeing Konferansları düzenliyor.

2. Wellbeing Konferansı

2. Wellbeing Konferansı

Ülkemizde ikinci kez düzenlenen 'II. Wellbeing Konferansı' 4 Mayıs 2024 Cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi mekan sponsorluğunda, Beşiktaş Çırağan Caddesi Güney Kampüsünde, 12:00-19:00 saatleri aralığında gerçekleştirilecek.

II. Wellbeing Konferansı’nda gerçekleşecek olan toplam 5 paneldeki 17 panelist, 3 Keynote Konuşmacı ve kapanışta 'Doktordan Temiz Hikâyeler' isimli stand-up gösterinin yer alacağı II. Wellbeing Konferansı program akışını buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz:

 2. Wellbeing Konferansı Programı - WellBeing Derneği

Wellbeing bireylerden başlar ve bireylerin genel iyilik halinin yükselmesi ile topluma yansımaya başlar ve toplumsal olumlu dönüşüme kesin ivme sağlar.

TIME dergisi 2030 Komitesi tarafından, 2021 Şubat ayında yayınlanan veriler gösteriyor ki 2021-2030 süreci gezegenin insan yerleşimi için uygun olup olmayacağının belirleyicisi olacak. Bu bakış açısıyla belirlenen ve süreç içinde hem gezegeni hem de tüm insanlığı kurtaracak olan 6 ana sütun da şöyle açıklandı: inovasyon, eşitlik, sürdürülebilirlik, ekonomi, liderlik ve wellbeing.

Yani özellikle pandemi sonrasında her bireyin genel sağlığı ile ilgili sorumluluğu önce kendisinin alması gerektiği son derece netleşmiş, yaşam tarzı değişikliklerinin hastalıkların önlenmesinde, genlerden çok daha etkili olduğu epigenetik bilimi tarafından kanıtlanmıştır. Epigenetik araştırma neticeleri özetle şunu söylüyor: Hastalıkların %5'lik bir bölümü genler ile ilişkilendirilirken, %95’lik kısmı ise epigenetik aracılığı ile kontrol edilebilmektedir. Özetle, daha iyi bir yaşam kurgusu için kurban rollerimizi bırakıp yaşamınızın sorumluluğunu bilimin ışığında ele almanın vakti geldi.

Wellbeing sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığı da kapsayan bütünsel bir yaklaşımı kapsamaktadır.

Wellbeing sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığı da kapsayan bütünsel bir yaklaşımı kapsamaktadır.

Bunlar bir lüks değil artık, tam tersine bir gereklilik… İnsan olmanın ve insanca yaşamanın gereklilikleridir.

Wellbeing ve Wellness arasındaki fark nedir?

Wellness, sadece fitness, beslenme ve spa uygulamalarını içermektedir. Wellbeing ise, wellness uygulamalarını da içinde bulunduran ana kapsayıcı çatı terimdir. Wellbeing ibaresi, insanın sahip olduğu üç ana beden olan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bedenlerde denge sağlayıcı günlük seçimler ile Gallup'un 2010 yılında yayınladığı ve dünya nüfusunun %98'ini temsil eden Wellbeing Araştırmasında yer alan Kariyer, Finansal, Sosyal ve Çevresel Hayatta da eş zamanlı olarak denge kurulmasını ifade eden, tüm wellness ve koruyucu tıp uygulamalarını da çatısı altında barındıran ana başlıktır.

Özetle genel yaşam kalitemiz wellbeing halimizin en açık göstergesidir. Epigenetik bilimi ve kadim ilimlere göre yaşam tarzımız sağlığın, beden-zihin dengesinin ve wellbeing halinin en önemli belirleyicisidir. Yani daha iyi ve daha mutlu olma hali günlük olarak yaptığımız önemsiz gibi görünen seçimlerimize bağlıdır.

2. Wellbeing Konferansında kimler var?

2. Wellbeing Konferansında kimler var?

4 Mayıs Cumartesi günü, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsünde gerçekleştirileceK 2. Wellbeing Konferansı herkese açık olup, geçtiğimiz yıl beklenilenden çok daha büyük bir talep olduğu için bu yıl 300 kişi kapasite ile daha çok kişiye ulaşmayı hedefliyor. 

II. Wellbeing Konferansı’nda, konularında uzman ve topluma ilham veren çok değerli liderler yer alıyor. 

Tüm konferans akışını Master Of Ceremony olarak, efsane Avrupa Yakası dizisinin en sempatik karakteri Yaprak rolünü canlandırmış olan sevgili Hale Caneroğlu, Gedik Üniversitesi Wellbeing Uzmanlığı Sertifika Programını geçen yıl tamamlayarak, almış olduğu Wellbeing Uzmanı ünvanı ile konferansı yönetecek.

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I. Kariyer Hayatında Wellbeing Paneli’nde, Wellbeing Deneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Şinik moderatörlüğünde, Kagider Kurucu Başkanı Meltem Kurtsan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, İSKİ eski Genel Müdürü & Ayurveda Danışmanı Atom Damalı bulunuyor.

I. Kariyer Hayatında Wellbeing Paneli’nde, Wellbeing Deneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Şinik moderatörlüğünde, Kagider Kurucu Başkanı Meltem Kurtsan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, İSKİ eski Genel Müdürü & Ayurveda Danışmanı Atom Damalı bulunuyor.

II. Sindirim Sağlığı ve Wellbeing Paneli’nde, Moleküler Biyoloji ve Genetik & Wellbeing Uzmanı Prof. Dr. Özge Çelik moderatörlüğünde, Gastroenteroloji & Wellbeing Uzmanı Dr. Özdal Ersoy, Fizyoloji, Fizyopatoloji, Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Nuray Yazıhan, Fizyopatoloji, Fonksiyonel Tıp & Wellbeing Uzmanı Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral bulunuyor.

III. Sosyal Hayatta Wellbeing Paneli’nde GETİR Global İletişim Direktörü Didem Şinik Arıkan moderatörlüğünde, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak, EAP Psikoterapist M.A. Psikolog Mehmet Zararsızoğlu bulunuyor.

IV. Epigenetik ve Wellbeing Paneli’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ömer Önder moderatörlüğünde Ayurveda Doktoru Dr. Buğra Öktem, Moleküler Biyoloji ve Genetik & Wellbeing Uzmanı Prof. Dr. Özge Çelik, Wellbeing Uzmanı & Ayurveda Eğitmeni Ebru Şinik bulunuyor.

V. Kadın Sağlığı ve Wellbeing Paneli’nde Fizyopatoloji, Fonksiyonel Tıp & Wellbeing Uzmanı Prof. Dr. Pelin Arıbal Ayral moderatörlüğünde Fonksiyonel Tıp Doktoru Dr. İrem Ergün, Wellbeing Chef Pelin Bilgiç, Psikoterapist Şeyda Betül Kılıç bulunuyor. 

VI. Paneller arasında, Teknosa CEO’su Sitare Sezgin ve Philips Kişisel Sağlık Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Genel Müdürü Sibel Yıldız, Girişimci Metin Levi ve Sebile Bilgiç de Gaia Temple isimli projeleri ile keynote konuşmacı olarak yer alıyor.

VII. Konferansın kapanışında Dr. Levent Buda tarafından, Avrupa turnesini gerçekleştirdiği “Doktor’dan Temiz Hikayeler” isimli Stand-Up Show’un yer aldığı programda, katılımcılara keyifli dakikalar yaşatarak “iyi olma halini” yükseltmek amaçlanıyor.

Wellbeing Derneği 4 Mayıs Cumartesi günü,Wellbeing halimizi yükseltmek için nereden başlayacağımıza karar vermek, ülkemizde uzmanlık konularında önde gelen liderler olan birbirinden değerli panelistlerin bulunduğu eşsiz panelleri dinleyerek ilham almak için bizleri iyilik halimizi yükseltmek üzere harekete geçmeye ve kendinize alan açmaya davet ediyor.

Wellbeing Derneği 4 Mayıs Cumartesi günü,Wellbeing halimizi yükseltmek için nereden başlayacağımıza karar vermek, ülkemizde uzmanlık konularında önde gelen liderler olan birbirinden değerli panelistlerin bulunduğu eşsiz panelleri dinleyerek ilham almak için bizleri iyilik halimizi yükseltmek üzere harekete geçmeye ve kendinize alan açmaya davet ediyor.

Konferans biletleri Dernek Genel Sekreterliğine mail atarak  info@wellbeingdernegi.com   veya Bilet Satışı Whatsapp hattından satın alınabiliyor; 0532 785 59 77

Ayrıca dernek Youtube kanalından geçen yıl gerçekleştirilen 1. Wellbeing Konferansına ait tüm paneller ve Yönetim Kurulu üyelerinin üyelere özel düzenlediği  bazı webinarlarda izlenebilmektedir;

Wellbeing Derneği

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'Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio'   

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