Daha İyi Hissetmek için II. Wellbeing Konferansı’nda Yerinizi Ayırtın!
Daha İyi Hissetmek için II. Wellbeing Konferansı’nda Yerinizi Ayırtın!
Wellbeing konusu son yıllarda şüphesiz en çok konuşulan konulardan biri!
Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, fiziksel sağlık kadar ruhsal ve zihinsel sağlığımız da büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bu noktada 'wellbeing' kavramı karşımıza çıkıyor.
Wellbeing, bireylerin genel yaşam kalitesini ve memnuniyetini ifade eden bir terimdir. Fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal bileşenlerden oluşan bir denge halini kapsar ve kişinin hayatını şekillendiren ana alanlarında nasıl hissettiği ile ilgilidir.
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Wellbeing fiziksel, zihinsel ve ruhsal beden sağlığımız ve dengesinin yanı sıra iş hayatımız, sosyal hayatımız, finansal durumumuz ve yaşadığımız sosyal çevre içerisinde tam anlamıyla dengede olmayı ve uyumlu bir yaşamı ifade etmekte olup, "Bütünsel Sağlık, Mutluluk ve İyi Olma Hali" olarak tanımlanabilir.
Wellbeing Derneği Üyelerine Stres Yönetimi konusunda ücretsiz rehberlik hizmeti veriliyor.
2. Wellbeing Konferansı
Wellbeing sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal sağlığı da kapsayan bütünsel bir yaklaşımı kapsamaktadır.
2. Wellbeing Konferansında kimler var?
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I. Kariyer Hayatında Wellbeing Paneli’nde, Wellbeing Deneği Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Şinik moderatörlüğünde, Kagider Kurucu Başkanı Meltem Kurtsan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, İSKİ eski Genel Müdürü & Ayurveda Danışmanı Atom Damalı bulunuyor.
Wellbeing Derneği 4 Mayıs Cumartesi günü,Wellbeing halimizi yükseltmek için nereden başlayacağımıza karar vermek, ülkemizde uzmanlık konularında önde gelen liderler olan birbirinden değerli panelistlerin bulunduğu eşsiz panelleri dinleyerek ilham almak için bizleri iyilik halimizi yükseltmek üzere harekete geçmeye ve kendinize alan açmaya davet ediyor.
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