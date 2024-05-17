Daha da Sıcak Olacak! Yazı Nerede Geçirmelisin?
Daha da Sıcak Olacak! Yazı Nerede Geçirmelisin?
Sıcaklar kendini yeni yeni göstermeye başlamışken yaz tatili planı yapmaya başlayalım mı? Bu testin sonunda senin için ideal yaz tatili yerini bulacağız.
Hazırsan, seni hemen teste alalım👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Hangi dondurma çeşidini daha çok seviyorsun?
2. Tatilde en çok hangi aktiviteyi denemek istersin?
3. Sence yazın rengi ne?
4. En sevdiğin yaz meyvesi ne?
5. Tatilde genellikle hangi konaklama türünü tercih edersin?
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