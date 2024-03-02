CV’ni Hazırla İşe Alınma İhtimalini Söyleyelim!

Senin işe alınma ihtimalin %99. Bu ne güzel bir CV öyle... Tecrübe var, eğitim var, motivasyon var. Senin isteyip de giremeyeceğin hiçbir iş yok. Yeter ki sen girmek iste ve bu isteğini göster. Seni işe almayacak şirket kendisi kaybeder...