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CV’ni Hazırla İşe Alınma İhtimalini Söyleyelim!

etiket CV’ni Hazırla İşe Alınma İhtimalini Söyleyelim!

godot
godot - Onedio Üyesi
02.03.2024 - 17:02

Bakalım CV'n ne kadar güçlü?

Hazırsan başlayalım...

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1. Başlayalım. Kaç yıllık iş tecrüben var?

2. Kaç kez iş değiştirdin peki?

3. Eğitim durumunu da öğrenebilir miyiz?

4. Peki mezuniyet ortalaman neydi?

5. Öne çıkan özelliğin nedir?

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6. Seni en çok motive eden şey ne?

7. Klasik bir soruyla devam edelim. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?

8. Son olarak. Neden seninle çalışalım?

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İşe alınma ihtimalin 👇

İşe alınma ihtimalin 👇

Senin işe alınma ihtimalin %99. Bu ne güzel bir CV öyle... Tecrübe var, eğitim var, motivasyon var. Senin isteyip de giremeyeceğin hiçbir iş yok. Yeter ki sen girmek iste ve bu isteğini göster. Seni işe almayacak şirket kendisi kaybeder...

İşe alınma ihtimalin 👇

İşe alınma ihtimalin 👇

Senin işe alınma ihtimalin %81. Şirketlerin aradığı birçok şey sende var. Eğitimine ve tecrübene uygun bir işe senin almamak için bir neden yok. İşini hakkıyla yapan biri olduğun her halinden belli oluyor. Çalışma azmini ve motivasyonunu doğru kullanıp istediğin her işe girebilirsin.

İşe alınma ihtimalin 👇

İşe alınma ihtimalin 👇

Senin işe alınma ihtimalin %70. Kendini birçok konuda geliştirmişsin. Biraz mülakat tecrübesiyle giremeyeceğin iş yok diyebiliriz. Kendini daha iyi tanıyıp doğru bir şekilde ifade etmeyi öğrendiğin zaman birçok kapının sana açılacağını düşünüyoruz.

İşe alınma ihtimalin 👇

İşe alınma ihtimalin 👇

Senin işe alınma ihtimalin %51. Biraz tecrübe eksiğin olduğu belli oluyor. Fakat yaşın genç. Hala kendine yatırım yapmak için fırsatın var. Kişisel gelişim asla bitmeyen bir şey. Fakat ikna kabiliyetin ve motivasyonun yerinde. Tecrübe konusundaki eksikliğini bu şekilde kapatıp bir çok iş için ciddi bir aday olabilirsin.

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