CV’ni Hazırla İşe Alınma İhtimalini Söyleyelim!
CV’ni Hazırla İşe Alınma İhtimalini Söyleyelim!
Bakalım CV'n ne kadar güçlü?
Hazırsan başlayalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Başlayalım. Kaç yıllık iş tecrüben var?
2. Kaç kez iş değiştirdin peki?
3. Eğitim durumunu da öğrenebilir miyiz?
4. Peki mezuniyet ortalaman neydi?
5. Öne çıkan özelliğin nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Seni en çok motive eden şey ne?
7. Klasik bir soruyla devam edelim. 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun?
8. Son olarak. Neden seninle çalışalım?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda