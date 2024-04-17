CV’nde Eksik Olan Şey Ne?

Eğer CV'ni geliştirmek istiyorsan kesinlikle teknik becerilerini geliştirmelisin. Çünkü iş dünyasında teknik beceriler önemlidir ve iş yapabilme kapasiteni gösterir. Yani senin bir işe girmeni sağlayacak, bir mülakatı geçmeni sağlayacak şeyler teknik becerilerdir. Bu beceriler de tabii ki daha fazla çalışma ve azimle gelişir. Bu yüzden çalışmaktan asla vazgeçme!