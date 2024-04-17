Görüş Bildir
Haberler
Finans
CV’nde Eksik Olan Şey Ne?

etiket CV’nde Eksik Olan Şey Ne?

godot
godot - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 17:03

Özgeçmişinde eksik olan şeyi öğrenip, seni iş hayatına en güzel şekilde hazırlayacağız!

Hazırsan başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Öncelikle şunu öğrenelim: Şu an çalışıyor musun?

2. Kaç yıllık bir iş tecrüben var peki?

3. İşten sonra vaktini en fazla alan şey ne?

4. Sence birlikte çalıştığın insanlara ne sağlıyorsun?

5. Sen nasıl çalışırsın: Ekip çalışması mı yoksa tek tabanca mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kendini hangi konuda geliştirmek istiyorsun daha çok?

7. Son olarak şunu da söyler misin?: Seni en çok motive eden şey nedir?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Senin CV'nde eksik olan şey: Eğitim!

Eğer CV'ni geliştirmek istiyorsan öncelikle kendini biraz daha geliştirmelisin. Gelişim demek de eğitim demek. Biliyorsun eğitimin yaşı, zamanı olmaz. Her zaman farklı kurslara, seminerlere katılıp kendini geliştirebilirsin. Bu gelişimi gösterdiğinde senin CV'nde eksik hiçbir şey kalmayacak.

Senin CV'nde eksik olan şey: Teknik beceriler!

Eğer CV'ni geliştirmek istiyorsan kesinlikle teknik becerilerini geliştirmelisin. Çünkü iş dünyasında teknik beceriler önemlidir ve iş yapabilme kapasiteni gösterir. Yani senin bir işe girmeni sağlayacak, bir mülakatı geçmeni sağlayacak şeyler teknik becerilerdir. Bu beceriler de tabii ki daha fazla çalışma ve azimle gelişir. Bu yüzden çalışmaktan asla vazgeçme!

Senin CV'nde eksik olan şey: Tecrübe!

Senin CV'ndeki en büyük eksiklik tecrübe. Büyük bir yeteneğin ve potansiyelin var. İş dünyasında çok güzel yerlere geleceğinden hiç şüphemiz yok. Ama biraz yavaş ve sağlam atmalısın adımlarını. Önce tecrübe kazanmalı, yerini sağlamlaştırmalı, iş dünyasını öğrenmeli ve yeterli tecrübeye ulaştığın zaman doğru riskleri almalısın.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın