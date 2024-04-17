CV’nde Eksik Olan Şey Ne?
CV’nde Eksik Olan Şey Ne?
Özgeçmişinde eksik olan şeyi öğrenip, seni iş hayatına en güzel şekilde hazırlayacağız!
Hazırsan başlayalım.
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1. Öncelikle şunu öğrenelim: Şu an çalışıyor musun?
2. Kaç yıllık bir iş tecrüben var peki?
3. İşten sonra vaktini en fazla alan şey ne?
4. Sence birlikte çalıştığın insanlara ne sağlıyorsun?
5. Sen nasıl çalışırsın: Ekip çalışması mı yoksa tek tabanca mı?
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6. Kendini hangi konuda geliştirmek istiyorsun daha çok?
7. Son olarak şunu da söyler misin?: Seni en çok motive eden şey nedir?
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