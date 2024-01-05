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"Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve Karlı Günleri Yolda Olabilir" Haberine Yalanlama Geldi

"Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve Karlı Günleri Yolda Olabilir" Haberine Yalanlama Geldi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
05.01.2024 - 08:25

Sosyal medya hesabı X üzerinden hava tahminlerine dair bilgiler paylaşan Kerem Ökten, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir kısmının karla kaplanacağını haberini vermişti. Ökten'in bu haberi, Hava Forum tarafından dezenformasyon olarak nitelendirildi.

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Yeni yılın ilk günlerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Kerem Ökten'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım, büyük ses getirdi.

Yeni yılın ilk günlerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Kerem Ökten'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım, büyük ses getirdi.

Ökten, 4 Ocak gecesinde yaptığı paylaşımında "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün." ifadelerine yer verdi.

Ökten, 4 Ocak gecesinde yaptığı paylaşımında "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün." ifadelerine yer verdi.
twitter.com

Ancak bu haber, Hava Forum tarafından gerçek dışı olarak değerlendirildi. Ökten'in amacının bilim değil popülerlik kazanmak olduğu ifade edildi.

Ancak bu haber, Hava Forum tarafından gerçek dışı olarak değerlendirildi. Ökten'in amacının bilim değil popülerlik kazanmak olduğu ifade edildi.

Hava Forum'un paylaşımı 👇

Hava Forum'un paylaşımı 👇
x.com
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