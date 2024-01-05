"Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve Karlı Günleri Yolda Olabilir" Haberine Yalanlama Geldi
"Cumhuriyet Tarihinin En Soğuk ve Karlı Günleri Yolda Olabilir" Haberine Yalanlama Geldi
Sosyal medya hesabı X üzerinden hava tahminlerine dair bilgiler paylaşan Kerem Ökten, önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir kısmının karla kaplanacağını haberini vermişti. Ökten'in bu haberi, Hava Forum tarafından dezenformasyon olarak nitelendirildi.
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Yeni yılın ilk günlerinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Kerem Ökten'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım, büyük ses getirdi.
Ökten, 4 Ocak gecesinde yaptığı paylaşımında "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün." ifadelerine yer verdi.
Ancak bu haber, Hava Forum tarafından gerçek dışı olarak değerlendirildi. Ökten'in amacının bilim değil popülerlik kazanmak olduğu ifade edildi.
Hava Forum'un paylaşımı 👇
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