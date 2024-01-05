Gazeteci Tülay Dağaşan Sokak Ortasında Öldürüldü: Katili Eski Kocası Çıktı
Gazeteci Tülay Dağaşan Sokak Ortasında Öldürüldü: Katili Eski Kocası Çıktı
Tülay Dağaşan isimli gazeteci, iki yıl önce boşandığı eski kocası Şefik Karaali’nin sokak ortasındaki silahlı saldırısı sonrasında hayatını kaybetti. Saldırgan sonrasında olay yerinden kaçtı.
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir kadın cinayeti daha işlendi.
Dün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi’nde sokakta yürüyen Tülay Dağaşan, 2 yıl önce boşandığı eşi Şefik Karaali tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Tabancadan çıkan kurşunlardan üçünün boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Tülay Dağaşan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Dağaşan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Saldırgan Şefik Karaali ise geldiği servis aracına binerek olay yerinden kaçtı. Karaali’nin Tülay Dağaşan’ı olaydan önce tehdit ettiği de öne sürüldü. Polis ekipleri olayı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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