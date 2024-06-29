Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 83 Tutuklama

Adana merkezli 30 ilde yasa dışı bahis oynatıp haksız kazanç elde ettiği, hesaplarında 450 milyon dolarlık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şebekenin, aralarında elebaşları H.S. ve K.A.U.’nun da bulunduğu 173 şüphelisinden 83’ü tutuklanırken 90 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.