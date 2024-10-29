Cumhuriyet Bayramı Coşkusunda Piyasalar Hareketlendi! 29 Ekim’de Altın, Döviz ve Piyasalar Ne Durumda?
Cumhuriyet Bayramı Coşkusunda Piyasalar Hareketlendi! 29 Ekim’de Altın, Döviz ve Piyasalar Ne Durumda?
Bugün 29 Ekim! Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu özel günde, piyasalarda önemli hareketlilikler yaşanıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz kurlarında rekor seviyelere şahit olurken, Borsa İstanbul (BIST 100) ise bugünü kapalı olarak geçiriyor. Cumhuriyet coşkusu devam ederken, sizler için 29 Ekim’in güncel finansal verilerini derledik.
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Ons altın, güne 2742 dolardan güçlü bir başlangıç yaptı.
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Gram altın ise Türk lirasındaki hareketliliğin de etkisiyle 3023 TL’den açıldı ve gün içerisinde 3040 TL ile yeni bir rekor kırdı.
Dolar/TL kuru 34,29 seviyesindeki yerini korurken, Euro/TL kuru ise 37,08 seviyesinde sabit kaldı.
Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün kapalı, dolayısıyla herhangi bir işlem yapılmadı.
Petrol piyasalarında da ufak bir yükseliş yaşanıyor.
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