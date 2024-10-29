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Cumhuriyet Bayramı Coşkusunda Piyasalar Hareketlendi! 29 Ekim’de Altın, Döviz ve Piyasalar Ne Durumda?

etiket Cumhuriyet Bayramı Coşkusunda Piyasalar Hareketlendi! 29 Ekim’de Altın, Döviz ve Piyasalar Ne Durumda?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
29.10.2024 - 18:35

Bugün 29 Ekim! Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu özel günde, piyasalarda önemli hareketlilikler yaşanıyor. Yatırımcılar, altın ve döviz kurlarında rekor seviyelere şahit olurken, Borsa İstanbul (BIST 100) ise bugünü kapalı olarak geçiriyor. Cumhuriyet coşkusu devam ederken, sizler için 29 Ekim’in güncel finansal verilerini derledik.

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Ons altın, güne 2742 dolardan güçlü bir başlangıç yaptı.

Ons altın, güne 2742 dolardan güçlü bir başlangıç yaptı.

Gün içinde en düşük 2739 doları, en yüksek ise 2757 doları görerek istikrarlı bir yükseliş yaşadı. Gün sonunda ise 2768 dolardan kapanış yaparak güvenli liman arayan yatırımcılara istikrarlı bir kazanç sundu.

Gram altın ise Türk lirasındaki hareketliliğin de etkisiyle 3023 TL’den açıldı ve gün içerisinde 3040 TL ile yeni bir rekor kırdı.

Gram altın ise Türk lirasındaki hareketliliğin de etkisiyle 3023 TL’den açıldı ve gün içerisinde 3040 TL ile yeni bir rekor kırdı.

Bu yükseliş, yatırımcıların dikkatini altına çekiyor. Çeyrek altın 5.193 TL, Cumhuriyet altını ise 21.072 TL seviyesinde seyrediyor.

Dolar/TL kuru 34,29 seviyesindeki yerini korurken, Euro/TL kuru ise 37,08 seviyesinde sabit kaldı.

Dolar/TL kuru 34,29 seviyesindeki yerini korurken, Euro/TL kuru ise 37,08 seviyesinde sabit kaldı.

Döviz piyasasında görece sakin bir gün yaşanırken, Ekim ayının başına göre dolar, %0,25 değer kazanarak 0,08 TL arttı. Ayrıca EUR/USD paritesi 1,0804 seviyesinde %0,07 düşüş kaydetti.

Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün kapalı, dolayısıyla herhangi bir işlem yapılmadı.

Borsa İstanbul, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bugün kapalı, dolayısıyla herhangi bir işlem yapılmadı.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 8.945,80 puanla açıldı ve %0,42’lik artışla yatırımcılara umut verdi.

Petrol piyasalarında da ufak bir yükseliş yaşanıyor.

Petrol piyasalarında da ufak bir yükseliş yaşanıyor.

Brent petrol fiyatları bugün %0,14 artarak 71,52 dolara çıktı. Petrol piyasasındaki bu hafif artış, enerji maliyetlerinin yükselmesine neden olabilir. Bu durum, Türkiye ve dünya genelinde enerji sektörünü ve enflasyon oranlarını etkileme potansiyeline sahip.

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Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da dünya ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'de piyasalar kapalı olsa da dünya ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

ABD, Çin’e yönelik teknoloji yatırımlarını kısıtlayacak yeni düzenlemeleri devreye soktu. Bu adım, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde tansiyonu yükseltti ve küresel ticaret piyasalarını etkileyebilir​.

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