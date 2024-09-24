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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: "Siber Güvenlik Başkanlığı Kurulacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: "Siber Güvenlik Başkanlığı Kurulacak"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
24.09.2024 - 14:30

İsrail'in Lübnan'a gerçekleştirdiği terör saldırılarından biri olan çağrı cihazlarının patlatılması dünyada adeta bir milat oldu. Türkiye de bu saldırı sonrasında önlemler olmak üzere adımlar atmaya hazırlanıyor.

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İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatması, ülkelerin siber güvenliğinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siber güvenliği güçlendirmek amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı kurmayı planladıklarını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatması, ülkelerin siber güvenliğinin ne denli kritik olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, siber güvenliği güçlendirmek amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı kurmayı planladıklarını açıkladı.

Cevdet Yılmaz, "Siber güvenlik alanında özellikle daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Uzun süredir üzerinde düşündüğümüz bir Siber Güvenlik Başkanlığı projemiz mevcut" dedi.

Cevdet Yılmaz, "Siber güvenlik alanında özellikle daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak için hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Uzun süredir üzerinde düşündüğümüz bir Siber Güvenlik Başkanlığı projemiz mevcut" dedi.

Bu planın sonbaharda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geleceğine söyleyen Yılmaz, "Savunma sanayinde yaptıklarımız ortada. Türkiye, çelik kubbesini tamamlayarak savunma sanayinde diğer atılımlarıyla birlikte çok farklı bir seviyeye ulaşacak" dedi.

Bu planın sonbaharda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne geleceğine söyleyen Yılmaz, "Savunma sanayinde yaptıklarımız ortada. Türkiye, çelik kubbesini tamamlayarak savunma sanayinde diğer atılımlarıyla birlikte çok farklı bir seviyeye ulaşacak" dedi.

Cevdet Yılmaz, İsrail'in saldırısını da "Artık terör saldırıları tüm dünyanın gözü önünde cereyan ediyor" şeklinde yorumladı.

Cevdet Yılmaz, İsrail'in saldırısını da "Artık terör saldırıları tüm dünyanın gözü önünde cereyan ediyor" şeklinde yorumladı.

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