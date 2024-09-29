Cumhurbaşkanı Katılacak Diye! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Maçı Öncesi Bilet Krizi Yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Katılacak Diye! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Maçı Öncesi Bilet Krizi Yaşanıyor
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/cumhurbaskan...
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası finali öncesi bilet krizi yaşanıyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarları maça bilet alamadı. Sözcü’den Alican Özcan’ın haberine göre; Basketbol Federasyonu bilet satışına izin vermedi ve sadece sporcuların yakınları ile özel davetlilere giriş hakkı tanıdı. Bunun nedeni ise karşılaşmanın açılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacak olması ve maçı tribünden takip edecek olması.
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Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, büyük maç öncesi bilet krizi yaşanıyor.
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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak olan bu önemli mücadele öncesinde taraftarların maça bilet alamaması büyük tepki topladı.
Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan taraftarlar, bilet satışının yapılmaması kararına tepki gösterdi. Ancak bu protestolar, yetkililer tarafından karşılık bulmadı.
Sözcü’den Alican Özcan’ın haberine göre, Türkiye Basketbol Federasyonu bilet satışına izin vermedi ve sadece sporcuların yakınları ile özel davetlilere giriş hakkı tanıdı. Maçın oynanacağı 10 bin kişilik Basketbol Gelişim Merkezi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve ardından tribünden maçı takip edecek.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaklaşan federasyon seçimleri öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı olası bir protesto ihtimaline karşı tedbir alarak bilet satışına engel oldu ve tribünler taraftarlara kapatıldı.
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