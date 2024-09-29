Cumhurbaşkanı Katılacak Diye! Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes Maçı Öncesi Bilet Krizi Yaşanıyor

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında bugün oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası finali öncesi bilet krizi yaşanıyor. Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarları maça bilet alamadı. Sözcü’den Alican Özcan’ın haberine göre; Basketbol Federasyonu bilet satışına izin vermedi ve sadece sporcuların yakınları ile özel davetlilere giriş hakkı tanıdı. Bunun nedeni ise karşılaşmanın açılığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacak olması ve maçı tribünden takip edecek olması.