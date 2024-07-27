Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad Görüşmesi: İlk Tarih Ortaya Çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşebileceğini açıklamıştı. İkilinin görüşmesi için istihbarat servislerinin çalıştığı ve önemli toplantının ağustos ayı içerisinde olabileceği iddia edildi.