Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad Görüşmesi: İlk Tarih Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Esad Görüşmesi: İlk Tarih Ortaya Çıktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüşebileceğini açıklamıştı. İkilinin görüşmesi için istihbarat servislerinin çalıştığı ve önemli toplantının ağustos ayı içerisinde olabileceği iddia edildi.
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Suriye iç savaşı sebebiyle tüm diplomatik ilişkilerin kesildiği Suriye ile yeni dönem her an başlayabilir.
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Türkiye Gazetesi’nden Yılmaz Bilgen’in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın görüşmesi için Rusya’nın da içinde olduğu üç devlet arasında görüşmeler yapılıyor.
İddiaya göre Erdoğan-Esad görüşmesine Rusya Devlet Başkanı Putin de eşlik edebilir.
Ayrıca ikilinin görüşmesi için öne çıkan yer ise Türkiye-Suriye sınırında Kesep Kapısı. Diplomatik kaynaklar, önemli görüşmenin Ağustos ayı bitmeden yapılacağını belirtiyor.
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