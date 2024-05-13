Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas Terör Örgütü Değildir, İnsanını Koruma Mücadelesi Veriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail - Filistin savaşına değinen Erdoğan, “Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum” dedi.

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