Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas Terör Örgütü Değildir, İnsanını Koruma Mücadelesi Veriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hamas Terör Örgütü Değildir, İnsanını Koruma Mücadelesi Veriyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail - Filistin savaşına değinen Erdoğan, “Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum” dedi.
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