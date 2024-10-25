Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sosyal Medya Tepkisi: "Terörün Eksik Yanını Tamamlıyorlar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Sosyal Medya Tepkisi: "Terörün Eksik Yanını Tamamlıyorlar"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 5 vatandaşımızın şehit olduğu terör saldırısı sebebiyle açıklamalarda bulundu. Terör saldırıları nedeniyle “tuzağa düşmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı, sosyal medya mecralarına “terörün eksik yanını tamamlıyorlar” diyerek tepki gösterdi.
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Ankara’da bulunan savunma sanayinin önemli kuruluşu TUSAŞ’a, PKK terör örgütünün düzenlediği terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit olmuş, 22 vatandaşımız ise yaralanmıştı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör saldıları nedeniyle hiçbir zaman geri adım atmadıklarını hatırlatarak, “Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedelerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz.” dedi.
“Hava Kuvvetlerimiz ve MİT Başkanlığımız Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek katbekat fazlasını vermiş, şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır.” diyen Cumhurbaşkanı, “Tuzağa düşmeyeceğiz taviz vermeyeceğiz, birlik beraberliğimizden taviz vermeyeceğiz. İç karışıklık senaryoları yazanların heveslerini kursaklarında koyacağız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı sonrasında sosyal medyada yapılan yayınlara da tepki gösterdi. Erdoğan, “Sosyal medya mecraları terör örgütünün eksik kalan yanlarını tamamlayan bir operasyon aygıtına dönüşmüş durumda.” dedi.
Çarşamba günü gerçekleştirilen terör saldırı sonrasında sosyal medyada bant daraltması uygulanmış ve Twitter, Facebook ve Instagram gibi mecralara girilemişti.
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