Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasanın İlk Dört Maddesi Hakkında Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anayasanın İlk Dört Maddesi Hakkında Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı: 'Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorununun olmadığını, ilk 4 madde üzerinden yapılan tartışmaların sürece katkısı olmadığını ifade etmek istiyorum.'
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:
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“Anayasanın ilk dört maddesiyle ilgili, daha önce defalarca kamuoyuna açıkladığımız üzere, partimizin ve Cumhur İttifakı'nın herhangi bir sorunun olmadığını, ilk dört madde üzerinden yapılan tartışmaların da sürece katkı sağlamadığını tekraren ifade etmek istiyorum.”
(Savunma sanayii) “Geçen yıl bu alanda dünya genelinde satışların %65'i Türk savunma sanayi şirketleri tarafından gerçekleştirildi. 2023 yılında savunma ihracatımız 5,6 milyar dolar rakamını yakaladı. Türkiye'nin savunma ve havacılık ürünleri ihracat gelirleri Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %12,2 arttı. Böylece ihracatımız yıllık bazda %10,4'lük yükselişle 6 milyar doları geçti. 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihrac ederek ciddi bir rekora imza attık. Savunma sanayimizi seferberlik ruhuyla desteklemeyi sürdüreceğiz.”
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