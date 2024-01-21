Cüce Olarak Dünyaya Geldikten Sonra Dev Hastalığına Yakalanan Adam Rainer'in Sıra Dışı Hayatı
Cüce Olarak Dünyaya Geldikten Sonra Dev Hastalığına Yakalanan Adam Rainer'in Sıra Dışı Hayatı
Adam Rainer, tarihte hem cüce hem dev olan tek kişi. Yaşı 21'e geldiğinde boyu 1.21 santimetrenin biraz üzerindeydi. Birçok kişi, Adem'in boyunun uzamasını istediği teorisini ortaya atmıştır çünkü öldüğünde boyu 2.13'ün üzerinde olan bir devdi. Ancak, anormal boyu çeşitli komplikasyonlarla birlikte geldi ve bu durum şu sözü akıllara getirdi: 'Ne istediğine dikkat et!'
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1899 yılında Avusturya'da dünyaya gelen Adam'ın kişisel hayatı pek fazla bilinmemektedir.
1. Dünya Harbi patlak verdiğinde Adam askere kayıt oldu. Adam, bu esnada yaklaşık 1.37 metre uzunluğundaydı. Doktorlar, boyu sebebiyle onu bir cüce olarak saydılar ve orduya değerli bir katkıdan ziyade onu bir yük olarak gördüler.
Cücelik, genellikle 1.47 metre veya daha kısa bir boy olarak tanımlanır. Adam, 19 yaşında neredeyse 1.42 metre uzunluğundaydı.
Küçük vücut yapısına ve zayıf görünümüne rağmen, Adam'ın elleri ve ayakları çok büyüktü.
Doktorlar, Adam'ın hızlı büyümesine karşı oldukça şaşkındılar. Özellikle, Dr. Mandl ve Dr. Windholz, bu hızlı büyümenin nedenini belirlemek için Adam üstünden deneyler uyguladılar.
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Adam'ın elleri ve ayakları olağanın dışındaydı, gerçekten devasa gibiydiler. Alnı ve çenesi şişkindi, bu da yüzünü aşırı uzun gösteriyordu.
Adam, ameliyat olduktan sonra tekrar ölçüldü. Omurga eğriliği daha da kötüye gitti ve yavaş yavaş uzamaya devam etti.
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