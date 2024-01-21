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Cüce Olarak Dünyaya Geldikten Sonra Dev Hastalığına Yakalanan Adam Rainer'in Sıra Dışı Hayatı

Cüce Olarak Dünyaya Geldikten Sonra Dev Hastalığına Yakalanan Adam Rainer'in Sıra Dışı Hayatı

Hastalık
Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 16:31

Adam Rainer, tarihte hem cüce hem dev olan tek kişi. Yaşı 21'e geldiğinde boyu 1.21 santimetrenin biraz üzerindeydi. Birçok kişi, Adem'in boyunun uzamasını istediği teorisini ortaya atmıştır çünkü öldüğünde boyu 2.13'ün üzerinde olan bir devdi. Ancak, anormal boyu çeşitli komplikasyonlarla birlikte geldi ve bu durum şu sözü akıllara getirdi: 'Ne istediğine dikkat et!'

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1899 yılında Avusturya'da dünyaya gelen Adam'ın kişisel hayatı pek fazla bilinmemektedir.

1899 yılında Avusturya'da dünyaya gelen Adam'ın kişisel hayatı pek fazla bilinmemektedir.

Adam'ın hayatıyla ilgili bilinen tek şey hem cüce hem de dev hastalığına yakalanmış olmasıydı.

1. Dünya Harbi patlak verdiğinde Adam askere kayıt oldu. Adam, bu esnada yaklaşık 1.37 metre uzunluğundaydı. Doktorlar, boyu sebebiyle onu bir cüce olarak saydılar ve orduya değerli bir katkıdan ziyade onu bir yük olarak gördüler.

1. Dünya Harbi patlak verdiğinde Adam askere kayıt oldu. Adam, bu esnada yaklaşık 1.37 metre uzunluğundaydı. Doktorlar, boyu sebebiyle onu bir cüce olarak saydılar ve orduya değerli bir katkıdan ziyade onu bir yük olarak gördüler.

Adam, orduya reddedilmesine rağmen hizmet etmekte ısrarcıydı. Bir sene sonra şansını tekrar deneyerek yeniden kayıt oldu. Bu sefer 5 santim daha uzundu ama sonuç değişmeyerek yeniden reddedildi

Cücelik, genellikle 1.47 metre veya daha kısa bir boy olarak tanımlanır. Adam, 19 yaşında neredeyse 1.42 metre uzunluğundaydı.

Cücelik, genellikle 1.47 metre veya daha kısa bir boy olarak tanımlanır. Adam, 19 yaşında neredeyse 1.42 metre uzunluğundaydı.

Sonuç olarak, hala bir cüce sayılıyordu. Ayrıca, tıbbi kayıtları onun aşırı derecede zayıf olduğunu açığa  çıkardı.

Küçük vücut yapısına ve zayıf görünümüne rağmen, Adam'ın elleri ve ayakları çok büyüktü.

Küçük vücut yapısına ve zayıf görünümüne rağmen, Adam'ın elleri ve ayakları çok büyüktü.

Elleri tam 23.9 cm uzunluğunda ve ilk kez orduya katılmaya çalıştığında 43 numara ayakkabılar giyiyordu. İkinci girişiminde ise ayakkabı numarası, inanılmaz bir şekilde 53'e yükselmişti, bu da onun gibi küçük bir adam için son derece büyük bir ayakkabı numarasıydı. Ayrıca, genellikle 21 yaşındaki insanların büyüme sürecinin durduğu bir dönemde, Adam korkutucu bir hızda büyümeye devam etti. 1932'de 33 yaşında olduğunda, ayakta durduğunda yaklaşık olarak 2.18 metreydi. Hızlı büyümesi fakat, ciddi bir omurga eğriliğine neden olmuştu.

Doktorlar, Adam'ın hızlı büyümesine karşı oldukça şaşkındılar. Özellikle, Dr. Mandl ve Dr. Windholz, bu hızlı büyümenin nedenini belirlemek için Adam üstünden deneyler uyguladılar.

Doktorlar, Adam'ın hızlı büyümesine karşı oldukça şaşkındılar. Özellikle, Dr. Mandl ve Dr. Windholz, bu hızlı büyümenin nedenini belirlemek için Adam üstünden deneyler uyguladılar.

Yapılan tetkikler sonucunda, Adam'ın akromegali hastalığına yakalandığı belirlendi; bu durum, hipofiz bezindeki bir tümörden kaynaklanıyordu. Akromegali, hipofiz bezinin olgunluk döneminde aşırı büyüme hormonu üretmesi nedeniyle ortaya çıkan hormonal bir durumdur. Bu durumda, özellikle eller, ayaklar ve yüzdeki kemikler büyür.

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Adam'ın elleri ve ayakları olağanın dışındaydı, gerçekten devasa gibiydiler. Alnı ve çenesi şişkindi, bu da yüzünü aşırı uzun gösteriyordu.

Adam'ın elleri ve ayakları olağanın dışındaydı, gerçekten devasa gibiydiler. Alnı ve çenesi şişkindi, bu da yüzünü aşırı uzun gösteriyordu.

Üstelik, dudakları sıradan bir insanınkinden çok daha kalındı ve dişleri geniş aralıklıydı. Dr. Mandl ve Dr. Windholz, tümörü çıkarmak ve büyümesini durdurmak için Adam'ı ameliyat etmeye karar verdiler. Ancak, tümörün uzun süre boyunca gelişmiş olması, ameliyatın başarılı olma olasılığının düşük olduğu anlamına geliyordu.

Adam, ameliyat olduktan sonra tekrar ölçüldü. Omurga eğriliği daha da kötüye gitti ve yavaş yavaş uzamaya devam etti.

Adam, ameliyat olduktan sonra tekrar ölçüldü. Omurga eğriliği daha da kötüye gitti ve yavaş yavaş uzamaya devam etti.

Sonra duyma kaybı yaşadı, sağ gözündeki görme yetisini de kaybetti. Omurilik eğriliği çok kötüleşince yatağa mahkum oldu ve geri kalan ömrünü orada geçirdi. 4 Mart 1950'de, 51 yaşında hayatını kaybetti. Adam'ın ölüm anında boyu yaklaşık 2.34 metre uzunluğundaydı. Hem cüce hem dev gibi özelliklere sahip tek insan olarak tarih sayfalarında adını yazdırdı.

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