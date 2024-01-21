Cüce Olarak Dünyaya Geldikten Sonra Dev Hastalığına Yakalanan Adam Rainer'in Sıra Dışı Hayatı

Elleri tam 23.9 cm uzunluğunda ve ilk kez orduya katılmaya çalıştığında 43 numara ayakkabılar giyiyordu. İkinci girişiminde ise ayakkabı numarası, inanılmaz bir şekilde 53'e yükselmişti, bu da onun gibi küçük bir adam için son derece büyük bir ayakkabı numarasıydı. Ayrıca, genellikle 21 yaşındaki insanların büyüme sürecinin durduğu bir dönemde, Adam korkutucu bir hızda büyümeye devam etti. 1932'de 33 yaşında olduğunda, ayakta durduğunda yaklaşık olarak 2.18 metreydi. Hızlı büyümesi fakat, ciddi bir omurga eğriliğine neden olmuştu.