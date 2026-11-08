Çölün Ortasında Pembe Bir Buzdolabı: Gelen Geçen Bedava İçecek Alıyor
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Dünyanın en eski ve en kurak çölü olarak bilinen Namibya'daki Namib Çölü'nün ortasında pembe bir buzdolabı duruyor. Güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı, gelip geçen yolculara ücretsiz soğuk içecek sunuyor. Çölün ortasındaki bu modern vaha, kısa sürede ülkenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline geldi.
Buzdolabı günde birkaç kez yeniden dolduruluyor
Sosyal medyada yayılınca turistler akın etti
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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