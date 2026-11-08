Çölün Ortasında Pembe Bir Buzdolabı: Gelen Geçen Bedava İçecek Alıyor

Gözün görebildiği her yerde kayalar ve çıplak dağlar varken bir anda pembe bir buzdolabıyla karşılaşmak, çöldeki bir serap gibi görünebilir. Ancak buzdolabı gerçek ve çalışıyor. Yanında da metal bir masa ile iki küçük sandalye bulunuyor. Buzdolabı, Namib Çölü'nü kuzeyden güneye kesen ana yoldan yaklaşık 20 dakikalık sürüş mesafesinde.

Güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı, misafirperverliğin bir göstergesi olarak yolculara ücretsiz hizmet veriyor. İçi şişe su ve soğuk çay gibi içeceklerle günde birkaç kez dolduruluyor. Ancak ziyaretçi sayısı çok fazla olduğu için akşama doğru çoğu zaman boşalıyor.