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Çölün Ortasında Pembe Bir Buzdolabı: Gelen Geçen Bedava İçecek Alıyor

Çölün Ortasında Pembe Bir Buzdolabı: Gelen Geçen Bedava İçecek Alıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 11:19
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Dünyanın en eski ve en kurak çölü olarak bilinen Namibya'daki Namib Çölü'nün ortasında pembe bir buzdolabı duruyor. Güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı, gelip geçen yolculara ücretsiz soğuk içecek sunuyor. Çölün ortasındaki bu modern vaha, kısa sürede ülkenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline geldi.

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Buzdolabı günde birkaç kez yeniden dolduruluyor

Buzdolabı günde birkaç kez yeniden dolduruluyor

Gözün görebildiği her yerde kayalar ve çıplak dağlar varken bir anda pembe bir buzdolabıyla karşılaşmak, çöldeki bir serap gibi görünebilir. Ancak buzdolabı gerçek ve çalışıyor. Yanında da metal bir masa ile iki küçük sandalye bulunuyor. Buzdolabı, Namib Çölü'nü kuzeyden güneye kesen ana yoldan yaklaşık 20 dakikalık sürüş mesafesinde.

Güneş enerjisiyle çalışan buzdolabı, misafirperverliğin bir göstergesi olarak yolculara ücretsiz hizmet veriyor. İçi şişe su ve soğuk çay gibi içeceklerle günde birkaç kez dolduruluyor. Ancak ziyaretçi sayısı çok fazla olduğu için akşama doğru çoğu zaman boşalıyor.

Sosyal medyada yayılınca turistler akın etti

Sosyal medyada yayılınca turistler akın etti

Başlangıçta insanlar çölün ortasındaki pembe bir buzdolabından içecek almaya şüpheyle yaklaştı. Ancak buzdolabının görüntüleri sosyal medyada yayılınca dünyanın dört bir yanından turistler onu görmek için Namibya'ya gelmeye başladı.

Buzdolabı küçük bir tepenin üzerinde duruyor. Böylece çölün manzarasını ve gün batımını izlemek için de en güzel noktalardan biri. Pembe metal masada oturmayı düşünenler için küçük bir uyarı var. Sandalyeler gün boyu güneş altında kaldığı için oldukça ısınabiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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