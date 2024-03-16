Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Yeni gözlük alacak param yok."
3. "Akşam yemeğim..."
4. "Yeni temizlettiğim arabanın son hali."
5. "Yemeğimden böcek çıktı."
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6. "Kargoyla gelen porselen kupa kırılmış."
7. "Maskaramı lavaboya düşürdüm."
8. "Yemeğimden kanca çıktı."
9. "Birisi arabamın aynasını kırıp kaçmış."
10. "Evimi su bastı."
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11. "Ağlamamak için gözyaşlarımı zor tutuyorum."
12. "Lego setim parçalandı."
13. 😱 😱 😱
14. "Köpeğim pantolonumu parçaladı."
15. "Arabamın her yeri kola oldu."
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