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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.03.2024 - 09:31

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Yeni gözlük alacak param yok."

2. "Yeni gözlük alacak param yok."

3. "Akşam yemeğim..."

3. "Akşam yemeğim..."

4. "Yeni temizlettiğim arabanın son hali."

4. "Yeni temizlettiğim arabanın son hali."

5. "Yemeğimden böcek çıktı."

5. "Yemeğimden böcek çıktı."
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6. "Kargoyla gelen porselen kupa kırılmış."

6. "Kargoyla gelen porselen kupa kırılmış."

7. "Maskaramı lavaboya düşürdüm."

7. "Maskaramı lavaboya düşürdüm."

8. "Yemeğimden kanca çıktı."

8. "Yemeğimden kanca çıktı."

9. "Birisi arabamın aynasını kırıp kaçmış."

9. "Birisi arabamın aynasını kırıp kaçmış."

10. "Evimi su bastı."

10. "Evimi su bastı."
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11. "Ağlamamak için gözyaşlarımı zor tutuyorum."

11. "Ağlamamak için gözyaşlarımı zor tutuyorum."

12. "Lego setim parçalandı."

12. "Lego setim parçalandı."

13. 😱 😱 😱

13. 😱 😱 😱

14. "Köpeğim pantolonumu parçaladı."

14. "Köpeğim pantolonumu parçaladı."

15. "Arabamın her yeri kola oldu."

15. "Arabamın her yeri kola oldu."

Haftaya görüşmek üzere...👋

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