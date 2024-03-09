Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Dışardan tavuk söylemiştim."
3. "Taytım yırtıldı."
4. "Ne yapmam gerektiğini söyleyebilecek biri var mı?"
5. "Bir saat sonra iş görüşmem var."
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6. "Akşam yemeğimiz çöp oldu."
7. "Oğlum çizim yeteneğini arabamda test etmek istemiş."
8. "Oğlumun her şeye alerjisi varmış."
9. "Yatak odamın camı kırıldı."
10. 😱 😱 😱
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11. "Merdivenden inerken elimdekileri düşürdüm."
12. "Çamaşırları kuruttuktan sonra kulaklığımı buldum."
13. "Yeni televizyon almam gerekiyor."
14. "Kulaklığım kırıldı. Ve bilin bakalım kimin yeni kulaklık alacak parası yok?"
15. "Denk geldiğim tuvalet kağıdının inceliği..."
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