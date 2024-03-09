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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
09.03.2024 - 21:33

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Dışardan tavuk söylemiştim."

2. "Dışardan tavuk söylemiştim."

3. "Taytım yırtıldı."

3. "Taytım yırtıldı."

4. "Ne yapmam gerektiğini söyleyebilecek biri var mı?"

4. "Ne yapmam gerektiğini söyleyebilecek biri var mı?"

5. "Bir saat sonra iş görüşmem var."

5. "Bir saat sonra iş görüşmem var."
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6. "Akşam yemeğimiz çöp oldu."

6. "Akşam yemeğimiz çöp oldu."

7. "Oğlum çizim yeteneğini arabamda test etmek istemiş."

7. "Oğlum çizim yeteneğini arabamda test etmek istemiş."

8. "Oğlumun her şeye alerjisi varmış."

8. "Oğlumun her şeye alerjisi varmış."

9. "Yatak odamın camı kırıldı."

9. "Yatak odamın camı kırıldı."

10. 😱 😱 😱

10. 😱 😱 😱
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11. "Merdivenden inerken elimdekileri düşürdüm."

11. "Merdivenden inerken elimdekileri düşürdüm."

12. "Çamaşırları kuruttuktan sonra kulaklığımı buldum."

12. "Çamaşırları kuruttuktan sonra kulaklığımı buldum."

13. "Yeni televizyon almam gerekiyor."

13. "Yeni televizyon almam gerekiyor."

14. "Kulaklığım kırıldı. Ve bilin bakalım kimin yeni kulaklık alacak parası yok?"

14. "Kulaklığım kırıldı. Ve bilin bakalım kimin yeni kulaklık alacak parası yok?"

15. "Denk geldiğim tuvalet kağıdının inceliği..."

15. "Denk geldiğim tuvalet kağıdının inceliği..."

Haftaya görüşmek üzere.👋

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