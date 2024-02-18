Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Banyomdaki su sızıntısının sebebi fayansımdaki çatlakmış."
3. "Ya fark etmeseydim?"
4. "Oğlum pizzasını yere düşürdü."
5. "Arabayla giderken cama taş çarptı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Ağlamak istiyorum."
7. "Ayakkabımın tabanı söküldü."
8. "Günlerdir uğraştığım puzzle tam bitti derken iki parçası eksik çıktı."
9. "Ne yapmam gerektiği konusunda tavsiyesi olan var mı?"
10. "Alıp başımı nerelere gideyim şimdi?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Eşim, arabanın üstündeki camı açık bırakmış."
12. "Köpeğim beni cezalandırmış resmen."
13. "Kız arkadaşıma Sevgililer Günü sürprizi yapmak istemiştim."
14. "İnternetten aldığım fondöten geldi."
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın