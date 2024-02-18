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Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler

Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
18.02.2024 - 14:16

Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/
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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Banyomdaki su sızıntısının sebebi fayansımdaki çatlakmış."

2. "Banyomdaki su sızıntısının sebebi fayansımdaki çatlakmış."

3. "Ya fark etmeseydim?"

3. "Ya fark etmeseydim?"

4. "Oğlum pizzasını yere düşürdü."

4. "Oğlum pizzasını yere düşürdü."

5. "Arabayla giderken cama taş çarptı."

5. "Arabayla giderken cama taş çarptı."
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6. "Ağlamak istiyorum."

6. "Ağlamak istiyorum."

7. "Ayakkabımın tabanı söküldü."

7. "Ayakkabımın tabanı söküldü."

8. "Günlerdir uğraştığım puzzle tam bitti derken iki parçası eksik çıktı."

8. "Günlerdir uğraştığım puzzle tam bitti derken iki parçası eksik çıktı."

9. "Ne yapmam gerektiği konusunda tavsiyesi olan var mı?"

9. "Ne yapmam gerektiği konusunda tavsiyesi olan var mı?"

10. "Alıp başımı nerelere gideyim şimdi?"

10. "Alıp başımı nerelere gideyim şimdi?"
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11. "Eşim, arabanın üstündeki camı açık bırakmış."

11. "Eşim, arabanın üstündeki camı açık bırakmış."

12. "Köpeğim beni cezalandırmış resmen."

12. "Köpeğim beni cezalandırmış resmen."

13. "Kız arkadaşıma Sevgililer Günü sürprizi yapmak istemiştim."

13. "Kız arkadaşıma Sevgililer Günü sürprizi yapmak istemiştim."

14. "İnternetten aldığım fondöten geldi."

14. "İnternetten aldığım fondöten geldi."

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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